P.E. n. 68/2015 RGE

LOTTO 6: Piena proprietà per la quota del 1000/1000 di un fabbricato rurale sito in Campi Salentina, strada vicinale Molinari- località Occhineri, composto da un unico ambiente, allo stato rustico, con un ulteriore vano accessorio, parzialmente demolito, nonché da un terreno agricolo di pertinenza, il tutto per una superficie commerciale totale di circa mq 1.272,00. In base al PUG vigente nel Comune di Campi Salentina, il terreno ricade in zona CEI- Rurale con funzione prevalentemente agricola e limitata frammentazione, parte dell’Ambito Territoriale Distinto “Area di pertinenza dei muretti a secco”, rientra inoltre in “ Area ad elevata vulnerabilità degli acquiferi”.

Identificato nel NTC di Campi S.na al:

Fg. 11, p.lla 232, mq. 157;

Fg. 11, p.lla 231, Porzione: AA; uliveto; Cl. 2; mq 4; R.a. € 0,01; R.d. € 0,01;

Fg. 11, p.lla 231, Porzione: AB; seminativo; Cl. 2; mq 1.111; R.a. € 2,58; R.d. € 5,45.

Nr. lotto invenduto 6

Prezzo base € 2.460,98

Cauzione € 300,00

Rilancio minimo € 100,00

LOTTO 12: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Via dei Cedri - Località Solicara - di circa mq. 4.341,00. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonchè in area soggetta ai vincoli "Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Vincolo Paesaggistico", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015. Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 248, seminativo; Cl.3; mq 1872; R.a. € 4,35; R.d. € 6,28; Fg. 77, p.lla 303, seminativo; Cl. 3; mq 2.469; R.a. € 5,74; R.d. € 8,29.

Nr. lotto invenduto 12

Prezzo base € 2.462,69

Cauzione € 300,00

Rilancio minimo € 100,00

LOTTO 13: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Via degli Storni – Località Solicara, della superficie commerciale di circa mq 1.947,00. Ricade in zona omogenea E1 “zone agricole produttive normali”, normata dall’art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico – Vincolo Paesaggistico”, previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015. Identificato nel NCT di Lecce al Fg.

77, p.lla 311, seminativo; Cl. 2; mq 1947; R.a. € 5,53; R.d. € 10,06

Nr. lotto invenduto 13

Prezzo base € 1.104,55

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 14: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Località Solicara, di circa mq 3.340,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata con Via dei Cedri. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli "Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Vincolo Paesaggistico", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015. Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 318, seminativo; Cl. 3; mq 280; R.a. € 0,65; R.d. € 0,94; Fg. 77, p.lla 268, seminativo; Cl. 3; mq 1020; R.a. € 2,37; R.d. € 3,42; Fg. 77 p.lla 114, seminativo; Cl. 3; mq 2040; R.a. € 4,74; R.d. € 6,85.

Nr. lotto invenduto 14

Prezzo base € 1.894,81

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00

LOTTO 16: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Via degli Storni -Località Solicara, di circa mq 4.824,00. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli "Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Vincolo Paesaggistico", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015. Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 401, uliveto; Cl. 3; mq 3289; R.

a. € 5,10; R.d. € 7,64; Fg. 77, p.lla 125, uliveto; Cl. 3; mq 1520; R.

a. € 2,36; R.d. € 3,53; Fg.77, p.lla 223, uliveto; Cl. 3; mq 15; R.a. € 0,02; R.d. € 0,03.

Nr. lotto invenduto 16

Prezzo base € 2.736,69

Cauzione € 300,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 18: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in via della Taccola - Località Solicara, di circa mq 2.850,00. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83

delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce, nonché in area soggetta ai vincoli “Immobili e aree di

notevole interesse pubblico-Vincolo paesaggistico”, "Prati e pascoli naturali" previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015. Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 288, seminativo; Cl.3; mq 2.850; R.a. € 6,62; R.d. € 9,57

Nr. lotto invenduto 18

Prezzo base € 1.616,83

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00

LOTTO 19: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Località Solicara, di circa mq 4.202,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata con Via della Taccola. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico – Vincolo paesaggistico”, "Vincolo Idrogeologico", "Prati e pascoli naturali" previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 ed al vicolo "Area percorsa dal fuoco" (data incendio 07/08/2011). Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 24, seminativo; Cl. 3; mq 4.202; R.a. € 9,77; R.d. € 14,11.

Nr. lotto invenduto 19

Prezzo base € 2.383,82

Cauzione € 300,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 20: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Località Solicara, di circa mq 5.536,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata con Via della Taccola. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico–Vincolo paesaggistico”, "Vincolo Idrogeologico", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 ed al vincolo "Area percorsa dal fuoco" (data incendio 07/08/2011). Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 10, seminativo; Cl.3; mq 5536; R.a. € 12,87; R.d. € 18,58.

Nr. lotto invenduto 20

Prezzo base € 3.140,61

Cauzione € 400,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 22: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Località Solicara, di circa mq 10.238,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata con Via degli Storni. L’area interessata ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico – Vincolo paesaggistico”, "Prati e pascoli naturali" previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015. Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 77, p.lla 247, uliveto; Cl. 3; mq 10.238; R.

a. € 15,86; R.d. € 23,79.

Nr. lotto invenduto 22

Prezzo base € 5.795,01

Cauzione € 600,00

Rilancio minimo € 200,00



LOTTO 23: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in via del Carro - Località Solicara, della superficie commerciale di circa mq 5.317,00. Confina con strada bianca interpoderale, Via del Carro e con terreni censiti alle particelle 41 e 52 del foglio 78. L’area interessata ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonchè in area soggetta ai vincoli "Immobili e aree di

notevole interesse pubblico - Vincolo Paesaggistico", "Boschi", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 ed al vincolo

"Area percorsa dal fuoco" (data incendio 07/08/2011).

Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 78, p.lla 38, pasc. cespug.; cl.2; mq 5317; R.a. € 1,65; R.d. € 3,84.

Nr. lotto invenduto 23

Prezzo base € 3.016,39

Cauzione € 400,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 24: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Località Solicara, di circa mq 5.023,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata con via del Carro. L’area interessata ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli "Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Vincolo Paesaggistico", "Boschi", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 ed al vincolo "Area percorsa dal fuoco" (data incendio 07/08/2011). Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 78, p.lla 42, pasc. cespug.; Cl. 2; mq 5023; R.a € 1,56; R.d. € 3,63.

Nr. lotto invenduto 24

Prezzo base € 2.849,59

Cauzione € 300,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 25: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Lecce in Contrada Solicara, di circa mq 5.000,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata con Via del Carro. Ricade in zona omogenea E1 "zone agricole produttive normali", normata dall'art. 83 delle N.T.A del P.G.R. vigente di Lecce nonché in area soggetta ai vincoli "Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Vincolo Paesaggistico", "Boschi", previsti dal PPTR approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 e dal vincolo "Area percorsa dal fuoco" (data incendio 07/08/2011). Identificato nel NCT di Lecce al Fg. 78, p.lla 31, pasc.cespug.; Cl. 2; mq 5.000; R.a. € 1,55; R.d. € 3,62.

Nr. lotto invenduto 25

Prezzo base € 2.836,54

Cauzione € 300,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 34: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, della superficie commerciale di circa mq 1.964,00 accessibile da via Delle Palme, strada bianca, direttamente collegata alla SP 340 – via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area interessata ricade all’interno dell’area "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico".

Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 2591, incolto prod.; Cl. 1; mq 428;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,11; Fg. 11, p.lla 2592, incolto prod.; Cl. 1; mq 563;

R.a. € 0,09; R.d. € 0,15; Fg. 11, p.lla 2593, incolto prod.; Cl. 1; mq 489;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 2594, incolto prod.; Cl. 1; mq 484;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12.

Nr. lotto invenduto 34

Prezzo base € 1.114,19

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 38: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 2.449,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. e nel "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 2021, incolto prod.; Cl. 1; mq 462;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12; Fg. 11, p.lla 2022, incolto prod.; Cl. 1; mq 483;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12; Fg. 11, p.lla 2023, incolto prod.; Cl. 1; mq 513;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 2024, incolto prod.; Cl. 1; mq 481;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12; Fg. 11, p.lla 2025, incolto prod.; Cl. 1; mq 510;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13.



Nr. lotto invenduto 38

Prezzo base € 1.389,34

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 39: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 2.563,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come

"Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico".

Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 2015, incolto prod.; Cl. 1; mq 502;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg.11, p.lla 2016, incolto prod.; Cl. 1; mq 472;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12; Fg. 11, p.lla 2017, incolto prod.; Cl. 1; mq 513;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 2018, incolto prod.; Cl. 1; mq 593;

R.a. € 0,09; R.d. € 0,15; Fg. 11, p.lla 2019, incolto prod.; Cl. 1; mq 483;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12.

Nr. lotto invenduto 39

Prezzo base € 1.454,01

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 42: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 3.106,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 2000, incolto prod.; Cl. 1; mq 510; R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 2002 ,incolto prod.; Cl. 1; mq 520;

R.a. € 0,08; R.d.€ 0,13; Fg. 11, p.lla 2004, incolto prod.; Cl. 1; mq 553;

R.a. € 0,09; R.d. € 0,14; Fg. 11, p.lla 2007, incolto prod.; Cl. 1; mq 508;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 2008, incolto prod.; Cl.1; mq 524;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,14; Fg. 11, p.lla 1999, incolto prod.; Cl. 1; mq 491;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13.



Nr. lotto invenduto 42

Prezzo base € 1.762,06

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 48: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena – Località Punta Prosciutto, di circa mq 1.557,00 accessibile da una strada bianca interpoderale direttamente collegata alla SP 340 – via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area interessata ricade nella “Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera”, istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come “Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”. Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 1983, incolto prod.; Cl. 1; mq 523;R.a. € 0,08; R.d. € 0,14; Fg. 11, p.lla 1984, incolto prod.; Cl. 1; mq 538;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,14; Fg. 11, p.lla 1986, incolto prod.; Cl. 1; mq 496;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13.

Nr. lotto invenduto 48

Prezzo base € 1.177,73

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 54: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 2.019,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area interessata ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 1953, incolto prod.; Cl. 1; mq 533; R.a. € 0,08; R.d. € 0,14; Fg. 11 p.lla 1955, incolto prod.; Cl. 1; mq 519;

R.a. € 0,08; R.d.€ 0,13; Fg. 11, p.lla 1957, incolto prod.; Cl. 1; mq 495;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 1956, incolto prod.; Cl. 1; mq 472;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12.

Nr. lotto invenduto 54

Prezzo base € 1.145,40

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 55: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 1.536,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area interessata ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 1884, incolto prod.; Cl. 1; mq 492;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 1885, incolto prod.; Cl. 1; mq 507;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 1886, incolto prod.; Cl. 1; mq 537;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,14.

Nr. lotto invenduto 55

Prezzo base € 1.155,44

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 56: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 1.550,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area interessata ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 1945, incolto prod.; Cl. 1; mq 556;

R.a. € 0,09; R.d. € 0,14; Fg. 11, p.lla 1947, incolto prod.; Cl. 1; mq 474;

R.a. € 0,07; R.d. € 0,12; Fg. 11, p.lla 1949, incolto prod.; Cl. 1; mq 520;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13.

Nr. lotto invenduto 56

Prezzo base € 1.172,44

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 58: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 2.138,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area interessata ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 1878, incolto prod.; Cl. 1; mq 536;

R.a. € 0,08; R.d € 0,14; Fg. 11, p.lla 1879, incolto prod.; Cl. 1; mq 513;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 1880, incolto prod.; Cl. 1; mq 554;

R.a. € 0,09; R.d. € 0,14; Fg. 11, p.lla 1881, incolto prod.; Cl. 1; mq 535;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,14.

Nr. lotto invenduto 58

Prezzo base € 1.212,90

Cauzione € 200,00

Rilancio minimo € 100,00



LOTTO 60: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Porto Cesareo in Via Torre Colimena - Località Punta Prosciutto, di circa mq 1.587,00 accessibile da una strada bianca interpoderale collegata alla SP 340 - via Torre Colimena. Alla data del rilascio del CDU l’area ricade nella "Riserva Naturale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera", istituita con L.R. 5/06, nel P.U.G. è compresa nelle aree tipizzate nella Parte Strutturale delle N.T.A. ed inoltre come "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico". Identificato nel NCT di Porto Cesareo (Le) al Fg. 11, p.lla 1913, incolto prod.; Cl.1; mq 570;

R.a. € 0,09; R.d. € 0,15; Fg. 11, p.lla 1914, incolto prod.; Cl. 1; mq 513;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13; Fg. 11, p.lla 1916, incolto prod.; Cl. 1; mq 504;

R.a. € 0,08; R.d. € 0,13.

Nr. lotto invenduto 60

Prezzo base € 900,32

Cauzione € 100,00

Rilancio minimo € 100,00



I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Ing. Francesco Palumbo, del 25.26.03.2016 che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

La domanda (denominata “offerta con bonifico bancario o postale di acquisto di immobile”) dovrà essere compilata utilizzando il modello disponibile su Oxanet.

Essa deve essere inviata – entro le ore 13.00 del giorno (anche se festivo) precedente a quello fissato per la vendita – a mezzo PEC al seguente indirizzo: fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it.

Il bonifico (bancario o postale) con cui effettuare il versamento della cauzione deve essere effettuato esclusivamente con bonifico (bancario o postale) irrevocabile urgente da effettuarsi entro le ore 13.00 del giorno precedente (conteggiando anche i giorni festivi o prefestivi) la data di vendita (con la precisazione che è l’offerente a dover considerare i giorni di chiusura dell’intermediario bancario o postale, qualora non intendesse avvalersi del circuito Internet), alla seguente banca:

BANCA INTESA SANPAOLO - Agenzia di Lecce;

IBAN: IT 97 W030 6916 0041 0000 0002 028;

INTESTATO A TRIBUNALE DI LECCE Ufficio Esecuzioni Immobiliari;

Data vendita19.10.2021- Ore: 10.00 per la vendita senza incanto.

Info: Professionista delegato Avv. Giuseppe Positano, tel. 3496434836 oppure www.oxanet.it.