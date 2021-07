R.G.E. 70/2019

Vendita Asincrona

Gestore: Zucchetti Software Giuridico s.r.l. (piattaforma www.fallcoaste.it)

G.E.: Dott. Giancarlo MAGGIORE

Inizio gara: 29/10/2021 ore 12,00

Info: avv. Antonio Chirico

cell 349.2363805

LOTTO 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto scoperto sito in Santa Cesarea Terme (Le) via Paolo Borsellino. Composto da posto auto scoperto a piano pavimento. Trattasi di area esterna inserita all'interno in un complesso residenziale totalmente recintato, si accede a tale area posta al piano terra da via P. Borsellino mediante cancello metallico automatico e area di manovra comune. E' censita catastalmente come posto auto (C/6 classe I) con superficie catastale pari a mq 18. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 18. L’unità immobiliare è identificata con il n. 1 di interno ed è a quota pavimento. Identificato al catasto fabbricati: foglio 33 mappale 909 subalterno 1, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 18 mq, consistenza 18 mq, posto al piano terra, rendita: Euro 36,26.

PRATICHE EDILIZIE: P.E. Concessione Edilizia n.27/99 del 23/12/99 e successive varianti per lavori di Costruzione di nr.12 alloggi residenziali sul lotto R4A del comparto urbanistico nr.16. Concessione Edilizia presentata in data 30/03/1999- n. prot. 1953 rilasciata in data 23/12/1999; P.E. Permesso di Costruire n. 70/96 di pratica del 02/03/04; P.E. Permesso di Costruire in variante in corso d'opera n. 1/2005 del 09/11/2006.

Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità

Conformità catastale: Nessuna difformità

Stato di possesso: Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.

Prezzo base: € 6.426,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 4.819,50

Rilancio minimo: €. 500,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

LOTTO 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto scoperto sito in Santa Cesarea Terme (Le) via Paolo Borsellino. Composto da posto auto scoperto a piano pavimento. Trattasi di area esterna inserita all'interno di un complesso residenziale totalmente recintato, si accede a tale area posta al piano terra da via P. Borsellino mediante cancello metallico automatico e area di manovra comune. E' censita catastalmente come posto auto (C/6 classe 3) con superficie catastale pari a mq 16. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 16. L’unità immobiliare è identificata con il n. 2 di interno ed è a quota pavimento. Identificato al catasto fabbricati: foglio 33 mappale 909 subalterno 2, categoria C/6, classe 3, superficie catastale 16 mq, consistenza 16 mq, posto al piano terra, rendita: Euro 44,62.

PRATICHE EDILIZIE: P.E. Concessione Edilizia n.27/99 del 23/12/99 e successive varianti per lavori di Costruzione di nr.12 alloggi residenziali sul lotto R4A del comparto urbanistico nr.16. Concessione Edilizia presentata in data 30/03/1999- n. prot. 1953 rilasciata in data 23/12/1999; P.E. Permesso di Costruire n. 70/96 di pratica del 02/03/04; P.E. Permesso di Costruire in variante in corso d'opera n. 1/2005 del 09/11/2006.

Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità

Conformità catastale: Nessuna difformità

Stato di possesso: Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.

Prezzo base: € 5.712,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 4.284,00

Rilancio minimo: €. 500,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Il prezzo è oltre oneri come per legge

Per modalità di presentazione delle offerte e di partecipazione all’asta telematica più dettagliate, si invita a prendere visione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita pubblicati sul portale delle vendite pubbliche (sito www.venditepubbliche.giustizia.it).

I predetti immobili sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del Perito d’Ufficio reperibile sul portale delle vendite pubbliche che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

POGGIARDO (LE)

R.G.E. 70/2019 Vendita Asincrona

LOTTO 3: Terreno agricolo sito in Poggiardo (Le) SP 233 in ragione di: - Piena proprietà per la quota di 1/3 - Nuda proprietà per la quota di 2/3. Superficie complessiva di circa mq 6090,00. Il terreno ha una forma irregolare, una orografia pianeggiante. Le colture in atto sono: arboree: uliveto. Identificato al catasto terreni: foglio 17 mappale 38 qualità Uliveto, classe 2, superficie catastale mq 6090,00, reddito agrario: € 15,37, reddito domenicale: € 14,15.

Destinazione urbanistica: Nello strumento urbanistico Programma di Fabbricazione vigente approvato il 27.11.1975, Variante Generale al P. di F. approvata il 27.02.1982 e 22.10.1982. Il terreno è identificato nella ZONA E

Conformità catastale: Si precisa che dovranno essere aggiornati i dati relativi alla proprietà.

Stato di possesso: Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.

Prezzo base: € 11.647,13

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 8.735,35

Rilancio minimo: €. 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Il prezzo è oltre oneri come per legge

