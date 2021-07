VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villa in Nardò in Via Lissandri n. 20 angolo Via Saffo e Via Nosside. Il corpo è posto al piano seminterrato, rialzato, primo e secondo e sviluppa una superficie reale lorda di 366 mq. In catasto Fgl. 127 p.lla 368, cat. A/7, cl. 2, vani 7.5, r.c. € 852,15.

P.E. Licenza di costruire n. 3052/74 presentata il 28/02/74 e rilasciata il 21/03/74 prot. n. 3052. Concessione Edilizia in Sanatoria n. 3614 presentata il 21/03/86 prot. n. 8056, rilasciata il 11/07/05 prot. n. 8056/86 - 51145/04 - 27620/05. Difformità urbanistico-edilizie: sono stati riscontrati abusi edilizi non sanabili su tutti i piani della villetta, regolarizzabili mediante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Difformità catastale: le planimetrie catastali sono difformi allo stato dei luoghi in quanto non riportano gli ampliamenti abusivi; tuttavia una volta regolarizzato l’immobile rendendolo conforme a quanto autorizzato le planimetrie saranno conformi allo stato dei luoghi.

Occupato dal titolare del diritto di abitazione giusta sentenza di separazione del 04/12/13.

Prezzo base € 229.471,25

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 172.104,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Rilancio Minimo € 5.000,00

Si invita a prendere visione della ctu, dell’ordinanza di vendita e delle modalità di partecipazione sul portale http://venditepubbliche.giustizia.it e su www.oxanet.it

Data Vendita Asincrona: dal 14/09/2021 ore 11.30 al 21/09/2021 nel medesimo orario in cui è iniziata

Info: P.D. e Custode Dr. Liaci Emanuele tel. 347/9537909

G.E.: Dott. Pietro Errede

Gestore della Vendita Telematica: Gruppo Edicom Finance

Proc. N. 28/20