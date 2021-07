Proc. 6/2014 rge c/ALA

LOTTO 1(UNICO): Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato artigianale ubicato sulla Strada Provinciale 362(Galatina-Lecce), piani terra e piano primo.

Il piano terra è suddiviso in sala esposizione con servizio igienico, sala lavorazione con annessa cabina verniciatura e servizi igienici, oltre vani tecnologici.

Il piano primo è composto da due uffici con sala d'attesa e servizio igienico.

L'immobile si erge in un lotto di mq 3200 e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 844,33.

L’immobile è locato con contratto opponibile.

Vi sono Pdc n.46/2003 per lavori di realizzazione di un locale artigianale; Pdc n. 152/2005 per lavori di variante in corso d'opera; Autorizzazione apertura accesso carrabile del 11/10/2007.

Si richiama l’attenzione sulle difformità urbanistico-edilizie rilevate dal perito e riportate nella relazione di stima in atti, la cui sanatoria resterà a totale carico dell’aggiudicatario, nel rispetto dei modi e termini previsti dalla Legge e sempre che ne ricorrano tutti i presupposti.

La certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza e la certificazione/attestato di qualificazione energetica restano a totale carico dell’acquirente, che dispenserà la procedura dal produrle, mediante dichiarazione resa nella domanda di partecipazione alla vendita.

Chiunque intenda proporre domanda di partecipazione alla vendita è tenuto ad esaminare con attenzione l’avviso di vendita, l’ordinanza di vendita e relativa integrazione, oltre alla relazione di stima, alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Documenti anche disponibili sui siti https://venditepubbliche.giustizia.it, www.oxanet.it, www.asteannunci.it

Il prezzo di aggiudicazione è da maggiorarsi delle spese e degli oneri fiscali connessi al trasferimento.