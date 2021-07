PROCEDURA ESECUTIVA N. 500 DEL 2018 R.G.E.I.

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA’ ASINCRONA

G.I. Dott. A. Silvestrini

Lotto 10

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Terreno edificatorio in San Pietro in Lama (Lecce) – Zona Industriale.

Il lotto, che si presenta con una forma rettangolare e regolare, ha una giacitura piana con superficie da calpestio realizzata con materiale calcareo, compattato e livellato con mezzi meccanici. Il suo accesso avviene in maniera diretta da un’ampia e comoda strada asfaltata pubblica (strada di P.I.P.), attraverso n.2 cancelli carrabili.

Il lotto risulta completamente recintato su i quattro lati.

Identificato al catasto terreni:

- foglio 6, particella 766, seminativo di 2^, sup. 1.782,00 mq, R.D. € 7,82 e R.A. € 4,14;

- foglio 6, particella 768, uliveto di 3^, sup. 675,00 mq, R.D. € 1,39 e R.A. € 1,39;

- foglio 6, particella 771, relitto stradale, sup. 224,00 mq;

- foglio 8, particella 135, relitto stradale, sup. 94,00 mq;

- foglio 8, particella 117, seminativo di 2^, sup. 45,00 mq, R.D. € 0,20 e R.A. € 0,10;

- foglio 8, particella 118, seminativo di 2^, sup. 30,00 mq, R.D. € 0,13 e R.A. € 0,07;

il tutto per una superficie catastale complessiva pari a 2.850,00 mq.

Prezzo base € 52.143,75

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 39.107,81

Rilancio di € 2.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

AVVISA CHE

tramite il portale https://www.venditegiudiziarieitalia.it/ il giorno 17 Novembre 2021 alle ore 13.00, avrà inizio con l’esame delle offerte telematiche la procedura di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona –e terminerà il giorno 24-11-2021 ore 13.00;

Termine presentazione offerta e deposito cauzione :

entro le ore 12,00 del giorno 10-11-2021

Il gestore della vendita è: Neprix srl (già It Auction s.r.l.)

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto reperibile sui siti http://venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it - che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONE allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Laura Rizzo.