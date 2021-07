Proc. Esec. Imm. 484/16

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

TAURISANO (LE) - LOTTO 2. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di laboratorio sito in Taurisano (Le), via Bernini 47.

L’immobile sviluppa una superficie coperta di mq.100 al piano terra e di mq.20 al piano interrato.

L’immobile è catastalmente così individuato nel N.C.E.U. del Comune di Taurisano (Le) al foglio 7, p.lla 1120, ctg. C/3, classe 2, consistenza mq.120, superficie catastale totale mq.127, piano T-S1, R.C. € 241,70.

P.E. Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Taurisano (Le) in data 30.06.1977, non è stato mai richiesto certificato di agibilità.

Prezzo base: € 53.550,00

Offerta Minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 40.163,00

Rilancio minimo: € 2.000,00

La cauzione deve essere pari al 10% del prezzo offerto

TAURISANO (LE) - LOTTO 3. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Taurisano (Le).

L’immobile è catastalmente così individuato nel N.C.T. del Comune di Taurisano (Le) al foglio 15, p.lla 422, qualità uliveto, classe 3, superficie mq. 3024, R.D. €7,03, R.A. € 6,25.

Prezzo base: € 3.856,00

Offerta Minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 2.892,00

Rilancio minimo: € 1.000,00

La cauzione deve essere pari al 10% del prezzo offerto

RUFFANO (LE) - LOTTO 4. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Ruffano (Le).

L’immobile è catastalmente così individuato nel N.C.T. del Comune di Ruffano (Le) al foglio 25, p.lla 214, qualità uliveto, classe 4, superficie mq. 3230, R.D. €4,17, R.A. € 4,17.

Prezzo base: € 4.118,00

Offerta Minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 3.089,00

Rilancio minimo: € 1.000,00

La cauzione deve essere pari al 10% del prezzo offerto

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima del CTU Arch. Francesco Schiavone, che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Termine presentazione offerta: entro le ore 12:00 del 5° giorno lavorativo (esclusi sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato per l’apertura della vendita telematica.

L’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per l’apertura della vendita telematica.

Conto corrente bancario del gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono: IT49H0103079651 0000116772 27 con unica causale “ASTA”, senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura.

Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito: http://venditepubbliche.giustizia.it

Sono a carico dell’aggiudicatario il 50% dei compensi spettanti al professionista delegato per l’attività inerente il Decreto di Trasferimento.

Gestore della vendita: OXANET.IT S.P.A.

Portale sul quale avrà luogo la vendita telematica: www.garatelematica.it

Data vendita: 19.10.2021 ore: 11:00 (l’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo – 26.10.2021 - nel medesimo orario in cui è iniziata) presso la sala aste telematiche gestita da EDIRE SRL sita in Via Adriatica n.4B - secondo piano – Lecce

Per informazioni: Dott. Alessandro De Rinaldis, nr. tel 0832.458450, oppure consultare il portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia www.venditepubbliche.giustizia.it, il sito www.oxanet.it.

Proc.es.imm. 484-16



AUSILIARIO: dott. Alessandro De Rinaldis – via G. Leopardi, n. 91 Lecce –Tel. 0832.45845