P.E.I. 196/2016

STRALCIO AVVISO DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Cutrofiano (Le)

Capannone industriale e appartamento

LOTTO 1 (unico)

Corpo A – Piena proprietà per la quota 1000/1000 di Capannone industriale via Delle Tabacchine in Cutrofiano (Le) pt., superficie mq. 1.587,20 avente pianta rettangolare, struttura in c.a. pareti perimetrali realizzate con pannelli prefabbricati, finestre a nastro in alluminio e due portoni scorrevoli di grandi dimensioni corredati da pensilina esterna in c.a. All’interno del capannone vi sono due soppalchi in struttura metallica ad uno dei quali si accede dall’attiguo appartamento del custode. All’altro soppalco, si accede mediante scala metallica all’interno del capannone.

Attiguo al capannone vi è un blocco servizi igienici per il personale e tre vani destinati ad uffici.

Identificazione catasto fabbricati afoglio 12 particella 166 sub. 1 categoria D/1, consistenza //,

Rendita €. 9.855,03 indirizzo catastale via Delle Tabacchine sn - Cutrofiano (Le), pt. Costruito nel 1996.

Corpo B- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 appartamento via Delle Tabacchine in Cutrofiano (Le) pt e pp, superficie mq. 202,03. Appartamento abitazione del custode composto da un pianto terra consistente in un vano scala ed un primo piano. Il primo piano l'appartamento e' composto da un ingresso soggiorno, un tinello, una cucina, un bagno con antibagno, tre camere da letto con disimpegno e bagno, dall'appartamento si accede al soppalco descritto nel corpo "A" in quanto facente parte del volume del capannone industriale attiguo all'appartamento.

Identificazione catasto fabbricati al foglio 12 particella 166 sub. 2, categoria A/3, classe 4, consistenza 152 mq, rendita €. 348,61 indirizzo catastale via Delle Tabacchine, pt e p.p.

Pratiche Edilizie:

Concessione edilizia N° 36/86 N. 62/95 e successive varianti, per lavori di nuova costruzione di laboratorio in zona P.I.P., presentata il 03/07/1995,rilasciata il 10/11/1995 con il n. 3686 di protocollo, agibilità del 26/08/2011 con il n. 20 di protocollo.

Denuncia di inizio attivita' (D.I.A.) N. 111/08 varie, per lavori di modifiche interne e realizzazione di un soppalco ad uso deposito, presentata il 29/07/2008. denuncia ai sensi dell'art.2 comma 60 della legge 662 del 23/12/1996 e dell'art.11 comma 8 bis del d.l. 135 del 23/5/1997 per progetto di variante alla concessione edilizia n° 3686/95 n. 70/2000 varie, per lavori di costruzione di laboratorio in zona P.I.P., presentata il 15/11/2000.

Prezzo Base €. 200.776,54 Rilancio Minimo €. 1.000,00

Cauzione il 10% del prezzo offerto

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc €. 150.582,41

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne la destinazione urbanistica, le norme tecniche, il piano regolatore adottato e l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene. La vendita è a corpo e non a misura.

Attenzione: la cauzione dovrà essere versata esclusivamente con bonifico (bancario o postale) irrevocabile urgente da effettuarsi entro le ore 13,00 del giorno precedente la data di vendita (con la precisazione che è l’offerente a dover considerare i giorni di chiusura dell’intermediario bancario o postale, qualora non intendesse avvalersi del circuito Internet). L’offerta di acquisto e la contabile del bonifico dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo –fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it

Data della Vendita: 12 novembre 2021 Ore: 10,00/11,00 Vendita Senza Incanto

Informazioni: Rag. Ferdinando Durante dal lun. al ven. ore ufficio Tel 0832/753343 –

349/7529933

Procedura n. 196/2016 RGE – G. E. Dott. Giancarlo MAGGIORE

Il Professionista Delegato

Rag. Ferdinando Durante