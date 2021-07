P.E. n. 484/2017 R.G.Es. Imm.

CASARANO (LE)

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

LOTTO 1:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a unità immobiliare classificata come Fabbricati locali sportivi con fini di lucro, sito in Via Comunale San Simone e via Pietro Micca a Casarano (LE). Posto al piano terra con numero civico 18 e si sviluppa per una superficie reale lorda di 329,55 mq. Si affaccia su due fronti opposti, uno su Via Francesco De Santis e l’altro su Strada Comunale San Simone.

Situato in zona Centrale (residenziale) dotata di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria e di parcheggi nella zona adiacente

L' immobile è attualmente destinato ad attività sportiva con fine di lucro.

L' altezza utile interna è variabile tra h = 2,90 m e h =5,00 m. L’intero fabbricato è stato edificato precedentemente al 1967 e ristrutturato nel 2011 e nel 2015. Il numero di piani complessivi è 1 di cui 1 fuori terra e nessuno interrato.

L' immobile, allo stato del sopralluogo ha destinazione d'uso di palestra. E' composto da ingresso-reception che dà accesso ad un’ampia sala attrezzi dalla quale è possibile accedere ad un corridoio che porta ai servizi igienici divisi per sesso, ad un vano ufficio e deposito e ad un ulteriore ampia sala allenamento che si affaccia su via Pietro Micca

Gli ambienti hanno diverse altezze interne e sono in parte coperti con solaio piano, in parte a volta.

Identificato in catasto: NCEU di Casarano:

Foglio 20, particella 2082 del Catasto Fabbricati, subalterno 6, categoria D/6.

Stato di possesso:

L'immobile è attualmente occupato in forza di un contratto di affitto della durata di sei anni rinnovabile

Il contratto è stato stipulato in data antecedente al pignoramento e precisamente in data 02/01/2012 e rinnovatosi nel 2018 per mancanza di disdetta

Conformità urbanistico edilizia:

L’immobile in oggetto è urbanisticamente CONFORME.

Conformità catastale:

L'unità immobiliare in oggetto risulta catastalmente DIFFORME in quanto nell'estratto di mappa catastale non è riportato l'intero fabbricato ma solo parte di esso. Inoltre all'interno del deposito attrezzi, in sede di sopralluogo, è stato riscontrato un tramezzo non riportato nella planimetria catastale.

Le irregolarità sono sanabili tramite Pregeo (euro 500,00) e docfa (euro 500,00).

Pratiche edilizie:

Scia 9.12.2011 per lavori di miglioramento delle superfici aeroilluminanti e realizzazione di spogliatoi divisi per sesso.

Scia n. 11364 del 19.05.2015 per lavori di manutenzione straordinaria con interventi strutturali per la parziale sostituzione del solaio di copertura della Palestra a piano terra.

Segnalazione certificata per l'agibilità del 09.04.2018.

Prezzo base: € 156.723,11

Rilancio minimo: € 2.000,00

Cauzione: 10% del prezzo

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 117542,23

LOTTO 2:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del corpo pignorato classificato come Uffici e studi privati, sito in via Comunale San Simone e via Pietro Micca a Casarano (LE). Il corpo è posto al piano terra ed è identificato al numero 22/A di via Pietro Micca e sviluppa una superficie reale lorda di 88,63 mq. L’altezza utile interna è di circa 5,00 m.. E’ composto da un unico ampio ambiente formato da due vani coperti da volta a stella con altezza massima variabile tra 4,90 m e 5,05 m. Dal secondo vano coperto a stella si accede ad un piccolo disimpegno e poi al servizio igienico ricavato in un sottoscala. Nella parete posta di fronte all’ingresso si collocano due nicchie ricavate all’interno dello spessore della muratura. Le volte sono in pietra naturale a vista. E’ presente un’unica piccola finestra posta al di sopra dell’ingresso principale dotato di infisso in alluminio e vetro satinato.

Identificato in catasto: NCEU di Casarano:

Foglio 20, particella 2082, (Catasto Fabbricati), subalterno 7, categoria A/10, classe l.

Stato di possesso:

Occupato dal proprietario dell'immobile.

Conformità urbanistico edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:

Dalla visura catastale l'immobile in oggetto risulta attualmente classificato in catasto fabbricati come A/10 (uffici e studi privati) con una variazione del 04.04.2019. Precedentemente a questa data l'immobile trattato come corpo 1 del lotto 1 aveva lo stesso subalterno del presente corpo 2 del lotto 2, foglio 20, particella 2082 sub 4 e classificato come C/3 (laboratori per arti e mestieri). Attualmente, in catasto, il subalterno 4 è stato soppresso ed ha generato il subalterno 6 e 7, quest'ultimo riferito al presente immobile.

Tale variazione è avvenuta solo in catasto. Presso l'ufficio tecnico del Comune di Casarano non risulta alcuna pratica di divisione immobiliare e variazione di destinazione d'uso.

L'immobile, pertanto, risulta urbanisticamente difforme.

Le irregolarità sono regolarizzabili tramite: Permesso di costruire: € 2.500,00

Conformità catastale:

L’immobile in oggetto è catastalmente CONFORME.

Pratiche edilizie:

Segnalazione certificata per l'agibilità del 09.04.2018.

Prezzo base: € 34613,53

Rilancio minimo: € 2.000,00

Cauzione: 10% del prezzo

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 25960,15

Si invita a prendere visione della CTU, dell’ordinanza di vendita , del decreto integrativo di vendita e dell’avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” nonché sul sito www.oxanet.it, sul sito www.astegiudiziarie.it e/o sul portale delle vendite pubbliche . Per tutti i dettagli si fa rinvio all’Ordinanza, avviso e perizia citati.

VENDITA ASINCRONA 12/10/2021 ore 10,00

Asta telematica Gestore ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A.

Conto Corrente dedicato alle cauzioni IBAN IT 93 B 03268 22300 052849400440.

La vendita si terrà in modalità asincrona.

Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito http//venditepubbliche.giustizia.it

Info: Avv Daniela Gemma Adami Viale della Libertà n. 65 73100 LECCE

Email: danielagemmaadami@virgilio.it pec: danielagemmaadami@legpec.it

Il Professionista Delegato

Avv. Daniela Gemma Adami