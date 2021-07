Contenzioso n. 8932/2017 contro Isernia G.

CASARANO (LE)

LOTTO 1:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio a Casarano (Le), Corso XX Settembre n. 122, della superficie commerciale di 157,72 mq.

Locale commerciale con due ingressi, il primo da via XX Settembre e il secondo da via Villa Glori.

Composto da due vani coperti da volte a spigolo, un tempo unico ambiente. Il vano più grande ha accesso da via XX Settembre ed è coperto da tre volte a spigolo e tramite una porta e un giardino è collegato con il vano retrostante coperto anch’esso da una volta a spigolo che ha accesso da Villa Glori. Dal secondo locale si accede ad un piccolo bagno di 1,64 mq privo di finestra. La superficie utile complessiva è di circa 130,49 mq mentre la superficie commerciale è pari a 157,72 mq. Il vano più grande della superficie utile di 99,26 mq si presenta in buone condizioni ed al momento del sopralluogo erano in corso lavori di manutenzione, è pavimentato con piastrelle di ceramica bianche, le pareti e volte sono intonacate e tinteggiate di fresco. Il vano più piccolo, della superficie utile di 29,59 mq, si presenta in cattive condizioni di manutenzione, con le pareti in parte rivestite di piastrelle 20x20 cm in parte rimosse per la realizzazione di tracce elettriche. Il vano più grande ha la prima campata voltata, corrispondente all’ingresso da via XX Settembre, controsoffittata ad un’altezza di 2,50 m. il bagno non è agibile in quanto privo di sanitari e rubinetterie. L’unità immobiliare è posta al piano terra e ha un’altezza interna di 5,27 m.

Identificazione catastale:

Catasto fabbricati - foglio 20, particella 1659 sub. 3, graffato con la particella 1899 sub. 2, cat. C/1,

classe 3, consistenza 121 mq, rendita 2.674,63 Euro, Corso XX Settembre n. 122, piano terra.

CONFORMITA’ URBANISTICO – EDILIZIA - CATASTALE: criticità nessuna.

PRATICHE EDILIZIE:

S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 23274/2015, per lavori di accertamento dello stato di fatto di due locali commerciali e deposito, presentata il 07/10/15 con il n. 23274 di protocollo. Il titolo è riferito solamente a sub. 3 e 5 e al sub. 4 in seguito venduto e oggi di altra proprietà. Nella SCIA si dichiara che “non sarà effettuata alcuna opera edilizia, detta pratica è solo utile a regolamentare il frazionamento del locale” e “Con la presente pratica si vuole accertare lo stato di fatto dell’immobile, diviso da sempre in tre porzioni immobiliari, al fine di allinearlo urbanisticamente, atto utile a favorire successivi interventi di ristrutturazione o trasformazione”.

Nella Relazione di asseveramento del tecnico vengono erroneamente indicati i sub. 2-3-4 mentre nella relazione tecnica e nell’elaborato planimetrico e grafico gli esatti sub. 3-4-5.

Prezzo base: €. 73.192,00

 Rilancio minimo: € 1.000,00

 Cauzione: 10% del prezzo offerto

Vendita asincrona: 04/10/2021 alle ore 12.00 (L’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo – 11/10/2021 - nel medesimo orario in cui è iniziata), presso Aula 22 del Tribunale di Lecce di via Brenta.

Gestore della vendita: Aste Giudiziarie in Linea S.p.a.

Giudice: dott. Sergio Memmo

Info: Dott.ssa Silvia Simone – tel. 320.5647513