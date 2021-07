P.E. n. 648/2017 R.G.Es. Imm.

Sezione Commerciale

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

Il Professionista Delegato, Dott.ssa Commercialista Martina Papa con studio in Galatone (Le) al viale XXIV Maggio n.2, presso studio Dot. Marino Nocco , Cell. 348/3972986, indirizzo e-mail drmartinapapa@gmail.it, pec: drmartinapapa@pec.it;

- vista l’ordinanza di vendita del G.E. Dott. Paolo Moroni del giorno 29/09/2020; - visto il verbale inerente la I asta andata deserta del giorno 23/02/2020;

- visto l’art. 591 bis c.p.c.

AVVISA

che il giorno 19/10/2021 alle ore 10:00 (L’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato l’esame e la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo conteggiato, escludendo dal computo i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale cioè il 26/10/2021 nel medesimo orario in cui èiniziata),

- presso la SALA ASTE TELEMATICHE gestita da EDIRE s.r.l., sita in Lecce, alla Via Adriatica n. 4B- secondo piano,

- tramite la piattaforma del Gestore OXANET.IT S.P.A. sul sito www.garatelematica.it procederà

alla

VENDITA TELEMATICA IN MODALITA’ ASINCRONA

del bene immobile di seguito descritto.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO 1:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un deposito commerciale a Taurisano via San Donato sn. posto al piano S1, seminterrato della superficie commerciale di mq.189,00.

L’immobile è censito nel NCEU al foglio 3 particella 111 sub.3, categoria C/2, cl 2, consistenza 163 mq, rendita 210,46 Euro

Trattasi di unità immobiliare posta al piano seminterrato, costituita da unico locale con accesso dalla via San Donato con rampa. Dotato di deposito e wc. Pavimentato con graniglia di marmo e finiture sufficienti. L'impianto elettrico è sottotraccia, gli intonaci del tipo civile.

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2000.

CONFORMITA’ URBANISTICO – EDILIZIA E CATASTALE: L'esame della documentazione acquisita presso l'ufficio tecnico del Comune di Taurisano ed il confronto della stessa con lo stato dei luoghi non ha riscontrato nessuna difformità

PRATICHE EDILIZIE: Variante alla C.E. n. 66 del 03-06-1999 N. 32/2000, per lavori di Divisione unità immobiliari, presentata il 04/05/2000, rilasciata il 14/07/2000

STATO DI POSSESSO: L’immobile risulta occupato dal proprietario.

Prezzo base: € 42.600,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 c.p.c.: € 31.950,00

Rilancio minimo: € 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Si precisa che in fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l’inserimento di importi con decimali.

Il predetto bene è meglio descritto nella relazione di stima a firma dell’esperto Ing. Gianfranco Elia del 9/11/2018 alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, reperibile per la consultazione sul sito www.venditepubbliche.giustizia.it nonché sul sito www.oxanet.it, unitamente all’ordinanza di vendita ed al presente avviso.

Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario, con espresso avvertimento che gli oneri tributari e il compenso per l’attività del professionista delegato, che il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell’aggiudicatario, saranno a questi tempestivamente comunicati, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, unitamente al termine finale del versamento del saldo prezzo di aggiudicazione ed alle coordinate bancarie del conto corrente, intestato alla procedura, da utilizzare per il pagamento.

CONDIZIONI DI VENDITA

Disposizioni generali

Il Gestore designato per la vendita telematica è OXANET.IT S.P.A.

Il portale del gestore sul quale avrà luogo la vendita telematica è www.garatelematica.it

Il referente della procedura incaricato delle operazioni di vendita è il professionista delegato. Offerte di acquisto

Gli interessati all’acquisto – escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, personalmente ovvero a mezzo di avvocato (ma solo per persona da nominare a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.) tramite il modulo web “Offerta Telematica” del

Ministero della Giustizia al quale è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore della vendita telematica www.garatelematica.it.

Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.

L’offerta, comprensiva dei documenti allegati ,dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 5°giorno lavorativo (esclusi: sabati ,domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica ovvero entro le ore 12:00 del giorno 12/10/2021 , inviandola all’indirizzo PEC del M inistero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.