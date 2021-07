P.E. n. 528/2019 R.G.Es. Imm.

Sezione Commerciale

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

Il professionista delegato Dott. Comm. Alessandro Accoto, con studio in Maglie (LE) alla Via Scorrano n. 57, Tel. 0836483481, e-mail: alessandro.accoto@studioaccoto.com,

Visto l’Ordinanza di Vendita del G.E. del giorno 20/04/2021;

Visto l’art. 591 bis cpc;

AVVISA

che il giorno 10/09/2021 alle ore 11.00 procederà alla vendita telematica asincrona (l’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno lavorativo successivo e quindi il giorno 17/09/2021, nel medesimo orario in cui è iniziata), tramite il gestore ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. sulla piattaforma www.fallcoaste.it, dei seguenti immobili, meglio descritti in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA, SUDDIVISI IN LOTTI, E DELLA RELATIVA “BASE DI OFFERTA”

LOTTO UNO

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via Montello angolo Via V. Veneto.

Composto da locale deposito, costituito da unico vano, di superficie lorda complessiva di circa 45 mq posto al piano terra con accesso diretto da via Montello.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 2701 subalterno 1, categoria C/2, classe 2, posto al piano T, rendita € 83,67.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: sono state riscontrate le seguenti difformità:

-utilizzazione del locale avente destinazione deposito, come locale ufficio;

- aumento superficie attraverso parziale fusione con altro locale deposito;

- apertura varchi di collegamento con altri locali deposito confinanti.

Regolarizzabili mediante:

Ripristino destinazione d’uso come da titolo abitativo rilasciato;

Pratica di accertamento di conformità, art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e chiusura varchi di collegamento con altri locali depositi confinanti.

Oneri (stimati): € 516,00

Spese tecniche (stimate): € 1.000,00

Spese lavorazioni edili: € 1.000,00

Oneri totali: € 2.516,00.

Conformità catastale: nessuna difformità

PRATICHE EDILIZIE:

LICENZA EDILIZIA N.33 per lavori di “costruzione garagi al P.T. e abitazione al piano primo sita in via IV novembre angolo Garibaldi” intestata a . Licenza edilizia rilasciata in data 12/01/1968- n. prot. 33. L’agibilità è stata rilasciata in data 18/04/1970- n. prot. 33/68.

Prezzo base: € 10.919,10

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 300,00

Offerta minima: € 8.189,33

LOTTO DUE

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via Montello angolo Via V. Veneto.

Composto da locale deposito, costituito da tre vani e locale wc, di superficie lorda complessiva di circa 66,00 mq posto al piano terra, posto in posizione angolare con accesso diretto da via Montello e da via Veneto.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 2701 subalterno 2, categoria C/2, classe 2, posto al piano T, rendita € 65,07.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: sono state riscontrate le seguenti difformità:

- diversa distribuzione degli spazi interni;

-utilizzazione del locale avente destinazione deposito, come locale ufficio;

- creazione di vano wc;

- apertura varchi di collegamento con altri locali deposito confinanti.

Regolarizzabili mediante:

Ripristino destinazione d’uso come da titolo abitativo rilasciato;

Accertamento di conformità, art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e chiusura varchi di collegamento con altro locale deposito.

Oneri (stimati): € 516,00

Spese tecniche (stimate): € 1.000,00

Spese lavorazioni edili: € 1.000,00

Oneri totali: € 2.516,00.

Conformità catastale: sono state riscontrate le seguenti difformità: difformità planimetrica rispetto all’esistente regolarizzabili mediante nuova procedura di accatastamento (DOCFA):

Oneri (stimati): € 50,00

Spese tecniche (stimati): € 750,00

Oneri totali: € 800,00.

PRATICHE EDILIZIE:

LICENZA EDILIZIA N.33 per lavori di “costruzioni garagi al P.T. e abitazione al piano primo sita in via IV novembre angolo Garibaldi” intestata a . Licenza edilizia rilasciata in data 12/01/1968- n. prot. 33. L’agibilità è stata rilasciata in data 18/04/1970- n. prot. 33/68.

Prezzo base: € 16.586,75

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 400,00

Offerta minima: € 12.440,06

LOTTO TRE

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via IV Novembre angolo Via V. Veneto.

Composto da locale deposito, costituito da tre vani, di superficie lorda complessiva di circa 102,00 mq posto al piano terra con accesso diretto da via V. Veneto e IV Novembre.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 2701 subalterno 3, categoria C/2, classe 2, posto al piano T, rendita € 145,64.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: sono state riscontrate le seguenti difformità:

-utilizzazione del locale avente destinazione deposito, come locale ufficio;

- diversa distribuzione degli spazi interni;

- apertura varco di collegamento con altro locale confinante.

Regolarizzabili mediante:

Ripristino destinazione d’uso come da titolo abitativo rilasciato;

Accertamento di conformità, art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e per chiusura varchi di collegamento con altro locale deposito.

Oneri (stimati): € 516,00

Spese tecniche (stimate): € 1.000,00

Spese lavorazioni edili: € 1.000,00

Oneri totali: € 2.516,00.

Conformità catastale: sono state riscontrate le seguenti difformità: difformità planimetrica rispetto all’esistente regolarizzabili mediante nuova procedura di accatastamento (DOCFA):

Oneri (stimati): € 50,00

Spese tecniche (stimati): € 750,00

Oneri totali: € 800,00.

PRATICHE EDILIZIE:

LICENZA EDILIZIA N.33 per lavori di Costruire Garagi al P.T. e abitazione al piano primo sita in via IV novembre angolo Garibaldi” intestata a . Licenza edilizia rilasciata in data 12/01/1968- n. prot. 33. L’agibilità è stata rilasciata in data 18/04/1970- n. prot. 33/68.

Prezzo base: € 27.162,87

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 700,00

Offerta minima: € 20.372,15

LOTTO QUATTRO

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via Montello angolo Via V. Veneto.

Composto da locale deposito, costituito da unico vano, di superficie lorda complessiva di circa 61,00 mq posto al piano terra con accesso diretto da via IV Novembre.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 2701 subalterno 4, categoria C/2, classe 2, posto al piano T, rendita € 94,51.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: sono state riscontrate le seguenti difformità:

- diminuzione superficie attraverso parziale fusione con altro locale deposito;

- apertura varchi di collegamento con altri locali deposito confinanti.

Regolarizzabili mediante:

Accertamento di conformità, art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e chiusura varchi di collegamento con altro locale deposito.

Oneri (stimati): € 516,00

Spese tecniche (stimate): € 1.000,00

Spese lavorazioni edili: € 1.000,00

Oneri totali: € 2.516,00.

Conformità catastale: nessuna difformità

PRATICHE EDILIZIE:

LICENZA EDILIZIA N.33 per lavori di “costruzione garage al P.T. e abitazione al piano primo sita in via IV novembre angolo Garibaldi” intestata a . Licenza edilizia rilasciata in data 12/01/1968- n. prot. 33. L’agibilità è stata rilasciata in data 18/04/1970- n. prot. 33/68.

Prezzo base: € 15.658,28

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 400,00

Offerta minima: € 11.743,71

LOTTO CINQUE

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via Montello angolo Via V. Veneto.

Composto da locale deposito, costituito da unico vano, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 33,93 mq, posto al piano terra con accesso diretto da via Montello.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 2701 subalterno 5, categoria C/2, classe 2, posto al piano T, rendita € 44,93.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: sono state riscontrate le seguenti difformità:

-utilizzazione del locale avente destinazione deposito, come locale ufficio;

- aumento superficie attraverso parziale fusione con altro locale deposito;

- apertura varchi di collegamento con altri locali deposito confinanti.

Regolarizzabili mediante:

Pratica di accertamento di conformità, art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e per chiusura varchi di collegamento con altri locali depositi confinanti.

Oneri (stimati): € 516,00

Spese tecniche (stimate): € 1.000,00

Spese lavorazioni edili: € 1.000,00

Oneri totali: € 2.516,00.

Conformità catastale: nessuna difformità

PRATICHE EDILIZIE:

LICENZA EDILIZIA N.33 per lavori di “costruzione garagi al P.T. e abitazione al piano primo sita in via IV novembre angolo Garibaldi” intestata a . Licenza edilizia rilasciata in data 12/01/1968- n. prot. 33. L’agibilità è stata rilasciata in data 18/04/1970- n. prot. 33/68.

Prezzo base: € 7.578,18

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 200,00

Offerta minima: € 5.683,64

LOTTO SETTE

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via Vittorio Emanuele III.

Composto da locale deposito, costituito da tre vani, di superficie complessiva di circa 150 mq, posto al piano terra con triplo accesso da via Vittorio Emanuele III.

Il locale risulta in stato di degrado in quanto non utilizzato da svariato tempo.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 409 subalterno 15, categoria C/2, classe 3, superficie catastale 187 mq., composto da vani 152 mq. posto al piano T, rendita € 287,60.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: nessuna difformità

Conformità catastale: nessuna difformità

PRATICHE EDILIZIE:

Fabbricato realizzato in data antecedente al 01 settembre 1967.

Prezzo base: € 38.760,00

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 1.000,00

Offerta minima: € 29.070,00

LOTTO OTTO

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Galatone (Lecce) Via Vittorio Emanuele III.

Composto da locale deposito, costituito da unico vano, di superficie complessiva di circa 22 mq, posto al piano terra con accesso diretto da via Vittorio Emanuele III.

Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 22.

Identificato al catasto fabbricati: foglio 25 mappale 409 subalterno 16, categoria C/2, classe 3, superficie catastale 37 mq., composto da 22 mq. posto al piano T, rendita € 40,90.

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

Conformità urbanistico edilizia: nessuna difformità

Conformità catastale: nessuna difformità

PRATICHE EDILIZIE:

Fabbricato realizzato in data antecedente al 01 settembre 1967.

Prezzo base: € 6.545,00

Cauzione: 10% prezzo offerto

Rilancio minimo: € 200,00

Offerta minima: € 4.908,75

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima del 11/01/2021, reperibile sul sito www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.