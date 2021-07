Ruolo Esecuzioni n. 114/2020

VENDITA TELEMATICA ASINCRONA DI IMMOBILI SENZA INCANTO

Giudice dell’esecuzione Dr.ssa Anna Rita Pasca.

LOTTO 1. Corpo 1. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione sita in Matino, Contrada Sbarri a circa 3 Km dal centro cittadino ed a circa 8 Km da Gallipoli. Il bene è composto da un'abitazione tipo villino con scoperto pertinenziale (corpo 1), e da un terreno correlato (corpo 2).

Il corpo 1 comprende l'unità abitativa e lo scoperto pertinenziale, costituito quest'ultimo da una superficie in gran parte pavimentata, relativa all'area del vialetto di accesso, eventualmente utilizzabile come posto auto, ed ai camminamenti perimetrali all'abitazione stessa. In particolare l'abitazione, costituita dal solo Piano Terra, dispone di un portico sull' accesso principale posto ad Est ed uno sul lato Sud. Essa è composta da un vano ingresso/soggiorno, due vani letto, un vano disimpegno con camino, w.c., disimpegno di distribuzione, un vano cucina/pranzo oltre a ripostiglio con accesso solo dall'esterno. L’altezza è di m. 2,90.

Identificazione catastale: foglio 21, particella 1092, (Catasto Fabbricati), categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 133, piano T, rendita €. 170.43.

LOTTO1. CORPO 2. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un terreno di complessivi mq 1834 circa in Matino, Contrada Sbarri a circa 3 Km dal centro cittadino ed a circa 8 Km da Gallipoli, di forma approssimativamente rettangolare, con cancello d'ingresso posto sul lato sud, prospiciente la via vicinale contrada Sbarri e comprende un lotto di terreno, al cui interno, vi sono alcuni ulivi (colpiti da Xilella), alberi da frutto, piantumazioni decorative e spontanee intervallate da spazi di terreno vegetale con piccole coltivazioni di ortaggi.

Identificazione catastale: Foglio 21 p.lla 1091 C.T.

STATO DI POSSESSO: in fase di liberazione.

Prezzo base: €. 70.637,00.

Cauzione: €. 7.064,00.

Rilancio minimo €. 2.000,00.

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 52.978,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto.

LOTTO 2 CORPO1. Il corpo 1 consiste in terreno di complessivi mq 1417 sito in Matino, Contrada Sbarri a circa 3 Km dal centro cittadino ed a circa 8 Km da Gallipoli di forma approssimativamente rettangolare, in cui vi sono circa 30 ulivi, e alberi da frutto intervallati da spazi di terreno vegetale con piccole coltivazioni ad ortaggi.

Identificazione catastale: Foglio 21 p.lla 978 C.T.

LOTTO 2. CORPO 2 (Ente urbano). Il bene è ubicato in agro di Matino in un'area periferica esterna, a circa 3 Km dal centro cittadino ed a circa 8 Km da Gallipoli. Il bene, costitutivo del Lotto 2, è composto da un terreno (corpo 1) e da un'Area Urbana (corpo 2). Non vi sono delimitazioni tra i due corpi che compongono il Lotto 2.

Il presente corpo consiste in una superficie di Area Urbana per mq. 113 che rimanda all'area di sedime di un fabbricato, la cui documentazione catastale ne attesta la demolizione, quale procedura eseguita fittiziamente ai soli fini catastali, così da poter regolarizzare un precedente errore di accatastamento del fabbricato, in realtà realizzato su particella diversa. Tale superficie è posta in posizione centrale rispetto al corpo 1 con cui compone il Lotto 2.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: foglio 21, particella 1097, (Catasto Fabbricati), categoria Area Urbana, consistenza 113 mq.

STATO DI POSSESSO: in fase di liberazione.

Prezzo base €. 7.805,00.

Cauzione: €. 780,50.

Rilancio minimo €. 500,00.

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 5.854,00.

In fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l’inserimento di importi decimali.

La vendita si terrà in modalità telematica ASINCRONA tramite la piattaforma del Gestore designato, www.garatelematica.it.

Data della vendita: inizio 26.10.2021 ore: 11.00; fine 03.11.2021 ore 11,00.

Termine presentazione offerta - cauzione:

L’offerta di acquisto, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi), antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica. L’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12.00 del giorno non festivo immediatamente precedente a quello fissato per la vendita telematica.

Il gestore della vendita è OXANET.IT SPA, con sede in Galatina, piattaforma www.garatelematica.it.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto, depositata in data del 11.12.2020 reperibile sui siti www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.garatelematica.it. www.oxanet.it., che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” all’indirizzo: http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Barbara Caracciolo, con studio in Lecce al viale Oronzo Quarta n.2, tel./fax 0832/241290, cell. 3389133092 indirizzo e-mail: avv.bcaracciolo@libero.it.