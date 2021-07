N. PROC. 348/2016

Giudice dell’esecuzione Dott. Giancarlo Maggiore.

LOTTO UNO:

Laboratorio artigianale destinato a motofficina e area esposizione a TAVIANO Viale degli artigiani 1, Zona P.I.P., della superficie commerciale di circa 490,00 mq oltre a spazi scoperti di esclusiva pertinenza per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Trattasi di una costruzione, a piano terra, destinata ad autofficina – realizzata tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000 – il tutto per una superficie coperta complessiva di circa 490 m² ed una volumetria di circa 2100 m² e altezza interna di 4,4 m realizzata in pilastri in c.a. murature portanti in conci di tufo di spessore 25 cm, travi scalate con sezione a T e solai piani in travetti prefabbricati, pignatte forate e di altezza 25 + 5 cm. L'intero lotto su cui sorge il fabbricato ha la consistenza di circa 1800 mq.

La costruzione è dotata di un vano scala posto sul lato nord che porta sull'area solare e sui quattro lati vi sono spazi scoperti di esclusiva pertinenza per circa 1000 mq impermeabilizzati con pavimento di tipo industriale, oltre a circa 310 mq rimasti fuori dalla recinzione come verde a ridosso del ciglio strada. Il lotto è perimetrato da recinzione in muratura in blocchi di cemento intonacati, sormontati da ringhiera in acciaio zincato, tipo orsogrill. Sul lato sud ed est vi sono in corrispondenza dei muri perimetrali aiuole piantumate a verde. L'accesso avviene direttamente dal Viale degli artigiani al civico 1 attraverso un cancello scorrevole in ferro zincato di larghezza 4,50 m che porta nello scoperto antistante il fabbricato costituito da un'area pavimentata in cls utilizzata come parcheggio e per la sosta dei mezzi in riparazione. L'accesso al fabbricato avviene attraverso una porta a vetro posta in posizione centrale sul lato est che immette in un area front-office allestita con banco e vetrine che disimpegna sulla destra con un locale magazzino adibito a deposito di pezzi di ricambio e accessori moto, di fronte, nel retro banco, con un altro locale deposito. In posizione interclusa tra front-office e locali deposito vi è un vano ufficio. Queste strutture interne di separazione sono state realizzate in difformità al titolo autorizzativo e costituite da tramezzature in cartongesso di altezza circa 3 metri. Alle spalle del locale deposito si trovano i servizi igienici costituiti da un antibagno con servizi e due locali wc. Dall'area deposito ci si sposta attraverso una porta nella motofficina di circa 150 mq separata sempre attraverso una parete di cartongesso di altezza 3 metri. In quest'area si può apprezzare la presenza di una struttura a soppalco realizzata affianco ad un locale utilizzato per le prove motori di circa 22 mq. Tale struttura realizzata in tubolari di acciaio compresa una scala di accesso sempre in struttura metallica è posta ad una altezza da terra di circa 2 metri. La pavimentazione è costituita da gres ceramico di colore grigio posato con fuga da 5 mm. Gli infissi sono di tipo in alluminio con vetrocamera di colore verde foresta. E’ presente un impianto di condizionamento caldo freddo costituito da pompa di calore con split a parete. Sono presenti ampie finestrature sulla parte alta delle murature di tamponamento. Nel lato sud della struttura vi è un altro locale, separato dal resto, adibito ad esposizione per motocicli. E' costituito da uno spazio a pianta quadrata di circa 130 mq con due pareti laterali chiuse da vetrate a tutt'altezza sorrette da infisso in alluminio del tipo a taglio termico di colore verde foresta. Inoltre è presente un servizio igienico. La pavimentazione di questa area espositiva è costituita da mattoni in cemento tipo pastina grigia posati senza fuga. E' presente un impianto di illuminazione del tipo a neon. E' presente un impianto idrico allacciato all'AQP e un impianto fognante allacciato a pubblica fognatura. L'impianto elettrico è di tipo industriale con quadro generale e sottoquadri di comando. E' presente a nord dell'accesso principale sul lato est del lotto un altro ingresso secondario costituito sempre da cancello scorrevole in ferro zincato.

Identificazione catastale:

Foglio 12 particella 1234 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/3, consistenza 405 mq, superficie catastale 480 mq, rendita 1.045,83 Euro, indirizzo catastale: Viale degli Artigiani s.n.

Il predetto bene è meglio descritto nella relazione di stima dell’Ing. Luigi Antonazzo del 27.11.2017 e delle successiva integrazione dell’elaborato peritale del 19.04.21 e del 24.06.2021 che devono essere consultate dall’offerente, ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene. La documentazione è reperibile sul sito www.pvp.giustizia.it e sui siti di pubblicità oxanet.it, e asteannunci.it.

Prezzo base € 286.900,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 215.175,00

Rilancio minimo € 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

LOTTO DUE:

Locale reception a piano terra oltre a locale deposito e autorimessa al piano interratto di un centro fitness a LECCE in Via dell'Abate 31, della superficie commerciale di 147,20 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà..Trattasi di un locale adibito a Palestra posto al piano terra e piano interrato di un complesso condominiale costituito da quattro piani fuori terra e due interrati. Affaccia direttamente su Via dell'Abate e vi si accede tramite il civico 31. Il locale a piano terra è costituito da un'unico spazio di circa 65 mq utili in cui si trova la reception, la sala d'attesa e un piccolo servizio igienico, con altezza interna di circa 3,5 m, oltre alla veranda antistante l’ingresso di circa 42 mq. Le pareti perimetrali che fanno da prospetto esterno sono realizzate con vetrate sorrette da infissi in alluminio di tipo anodizzato a taglio termico e con vetrocamera di colore satinato. Dal locale a piano terra si accede tramite una scala in marmo al piano interrato identificato sempre al sub 160 costituito da un locale deposito di circa mq utili in cui si trovano attrezzature per l'attività sportiva non in uso presso la palestra. Tale locale presenta diverse altezze, 2,7 m e 3,0 m. Frontalmente a sinistra della rampa di scale vi è una porta che porta ad un piccolo disimpegno di circa 3 mq che porta ad un locale garage che ha un suo accesso da una rampa esterna.

Identificazione catastale:

Foglio 239 particella 1541 sub. 160 (catasto fabbricati), consistenza 155 mq, rendita 3.738,37 Euro, indirizzo catastale: via Antonio dell'Abate sn, piano: p.t - ps1.



Il predetto bene è meglio descritto nella relazione di stima dell’Ing. Luigi Antonazzo del 27.11.2017 e delle successive integrazioni dell’elaborato peritale del del 19.04.2021 e del 24.06.2021, che devono essere consultata dall’offerente, ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene. La documentazione è reperibile sul sito www.pvp.giustizia.it e sui siti di pubblicità oxanet.it, e asteannunci.it.



Prezzo base € 215.745,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 161.808,75

Rilancio minimo € 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

la vendita si terrà in modalità telematica asincrona in data 29.10.2021 ore 11.00 sino al 08.11.2021 ore 11.00

Termine presentazione offerta: ENTRO LE ORE 12.00 DEL 22.10.2021

Il gestore della vendita è Zucchetti Software Giuridico Srl attraverso la piattaforma fallcoweb.it

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI in modalità TELEMATICA ASINCRONA allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Dr. Gianluigi Vitellio con studio Lecce, in Viale della Libertà n. 47 tel. 0832 307530, indirizzo e-mail esecuzioni@sclet.com