N. PROC. 718/2017 R.G.E.I.

Giudice dell’esecuzione Dott. Giancarlo Maggiore

LOTTO 1:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà

• tipologia: ristorante + terreno edificabile;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile: Via Giusti n. 22 73017 Sannicola (LE)

• caratteristiche: Piano T-1, - vani, superficie totale 204 mq;

• eventuali pertinenze:

• condizione: occupato con regolare contratto di affitto ultranovennale (20 anni);

Prezzo base € 160.087,03

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 120.065,27

Rilancio minimo € 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

LOTTO 2:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà

• tipologia: abitazione di tipo economico;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile: Via Firenze n. 46 73017 Sannicola (LE)

• caratteristiche: Piano T – 6 vani, superficie totale 153 mq;

• eventuali pertinenze:

• condizione: occupato in via di liberazione;

Prezzo base € 54.514,31

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 40.885,73

Rilancio minimo € 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

LOTTO 3:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà

• tipologia: abitazione di tipo economico;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile: Via Firenze n. 48 73017 Sannicola (LE)

• caratteristiche: Piano T – 1° 6 vani, superficie totale 153 mq;

• eventuali pertinenze:

• condizione: occupato in via di liberazione;

Prezzo base € 61.806,80

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 46.355,10

Rilancio minimo € 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

La vendita si terrà in modalità asincrona presso:

SALA ZUCCHETTI, VIA ADRIATICA N. 4/B 73100 LECCE

Data inizio vendita: 01/10/2021 ore 11:30

Data termine vendita: 08/10/2021 ore 11:30

Termine presentazione offerta: telematica entro le ore 12,00 del giorno 24/09/2021; Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it) del modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia debitamente compilato.

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica entro le ore 12,00 del giorno 24/09/2021; Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente del gestore dedicato alle cauzioni, Zucchetti Software Giuridico Srl le cui coordinate sono: IBAN IT69S 03069 11885 100000001972 con unica causale “ASTA” senza ulteriori specificazioni dei dati identificativi della procedura. La cauzione, a pena di inefficacia dell’offerta, dovrà risultare accreditata sul conto suddetto entro il giorno precedente alla vendita.

Il gestore della vendita è Zucchetti Software Giuridico Srl sulla piattaforma www.fallcoaste.it

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto arch. Gianfranco Cassiano reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet..it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SINCRONE MISTE allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Dr. Francesco Massari con studio in Lecce alla via Francesco d’Elia n. 2 tel. 3475759562, indirizzo e-mail: francescomassari29091970ªmail.com