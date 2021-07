P.E. Imm. nr. 58/2019 R.G.E (2)

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA OTRANTO (Lecce)

Lotto 4: Piena proprietà per il diritto di usufrutto per la quota di 1000/1000 di un terreno agricolo sito in Otranto, località Donna Rosa.

Nel N.C.T del Comune di Otranto (Lecce)

-fg. 12,p.lla 202 – porzione AA, uliveto, classe 4 s.c. 600 - porzione AB, seminativo, cl.5 s.c 72;

-fg. 12, p.lla 204 - porzione AA uliveto, cl.4, s.c. 756 -porzione AB seminativo, cl.4, s.c. 130;

Si invita a prendere visione della ctu e del decreto integrativo dell’ordinanza di vendita sul sito www.oxanet.it..

Data della vendita senza incanto telematica asincrona: 20/10/2021 - ore 10,00 – offerta telematica entro le ore 12,00 del 13/10/2021.

Lotto 4: Prezzo base: € 348,00

Cauzione: 10% prezzo offerto - offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc è pari ad € 261,00.

Info: dott.ssa Sabrina Mele - cell. 340/8305619 -.