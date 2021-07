N. PROC. 314/2020

Giudice dell’esecuzione DR. SSA A. PASCA

LOTTO UNICO

Piena Proprietà per la quota di 1/1 di immobile destinato ad abitazione con annesso box, sito in Gallipoli, via Guido Gozzano n. 14. L'immobile è un’abitazione posta al piano terzo e box auto al piano interrato, facente parte un complesso edilizio.

All’abitazione si accede dal piccolo atrio di ingresso comunicante con vano scala e sviluppa una superficie coperta complessiva di circa mq. 70 oltre balconi di pertinenza. Il garage sviluppa una superficie di circa mq. 24. L’accesso a quest’ultimo avviene esclusivamente dalla rampa e dal vano scala con ascensore

Identificazione nel Catasto Fabbricati: foglio 16 mappale 1165 subalterno 48, categoria A/3, classe 4, vani 4, piano Terra, rendita € 340,86. foglio 16 mappale 1165 subalterno 121, categoria C/6, classe 3, superficie catastale mq. 24, piano S1, rendita € 95,44.

Pratiche edilizie: Trattasi di complesso immobiliare realizzato in forza di P. di C. n.090/08 del 17.10.2008 e successivo P. di C. in sanatoria prat. Ed. n. 5/2013 del 08.07.2014 - Agibilità del 12.02.2018

Stato di possesso: Occupato in virtù di contratto di locazione di anni 10 stipulato in data 26.6.2018 sino al 25.6.2028 con canone annuo di 720,00 da corrispondersi in rate mensili di 60,00.

La vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Antonella Longo in Lecce al V.le Marche 27

Data della vendita: 09/9/2021 Ora: 11,00

Prezzo base: €. 93.670,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 70.252,50

Rilancio minimo: €. 1500,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 2/9/2021

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è OXANET.IT S.P.A. su piattaforma www.garatelematica.it

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto dell’Arch. Luigi Chiriacò del 23/2/2021e successiva rettifica reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it. che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Antonella Longo con studio in Lecce al Vle Marche 27 (e mail: antonella.longo78@gmail.com- tel. 3284432649.