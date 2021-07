R.G.C. 1690/16

LOTTO 1:

a. appartamento in Via Trento n. 41, della sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 310,76 per la quota di 1000/1000 di piena proprietà, posto a p.t. di immobile bifamiliare che si sviluppa a p.t. e p.p. Composto da ampio ingresso, cucina, salone, corridoio, tre ampie camere da letto, bagno e WC (entrambi dotati di illuminazione ed areazione diretta). Sul retro dell'appartamento è presente un giardino di proprietà esclusiva, accessibile sia dall’appartamento che dal locale garage attiguo e di pertinenza dello stesso. Il lotto è accessibile direttamente da via Trento, attraverso un’area scoperta comune anche all'appartamento posto a p.p., oggetto del lotto 2.

b. Box auto alla Via Trento n. 41, posto al p.t., è composto da un locale box attiguo all'appartamento. Sviluppa una sup. complessiva di 60 mq.

Conformità urbanistico edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Dal confronto tra lo stato dei luoghi (All.2) ed il progetto approvato con regolare Licenza Edilizia (All.6) sono state riscontrate le seguenti difformità:

- presenza di un vano adibito a ripostiglio all'interno dell'appartamento;

- presenza di un volume tecnico sul balcone posto sul retro della costruzione;

- il balcone posto sul retro dell’appartamento si sviluppa per una lunghezza maggiore rispetto a quella prevista da progetto;

- l’area scoperta posta sul retro dell’appartamento è divisa in due porzioni, attraverso un muro;

- diversa destinazione d’uso del vano ripostiglio, di fatto destinato a WC. Regolarizzabili mediante presentazione di richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, ai sensi del DPR 380/2001.

P.E. n. 100 del 22.10.1976 per lavori di costruzione di un fabbricato a P.P. Licenza di costruire presentata il 27/09/1975- n. prot. 4677 cat. b cl. 73, rilasciata il 22/10/1976- n. prot. 100

Prezzo base: €. 55.867,00; Rilancio minimo: €. 1.000,00; Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 41.900,00; Cauzione: 10% del prezzo offerto

Data vendita: 28 ottobre 2021 Ore 11.00 c/o Edire S.r.l. Via Adriatica n. 4/B Lecce



LOTTO 2:

a. appartamento in Via Trento n. 41, della sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 296,93 per la quota di 1000/1000 di piena proprietà, posto a p.p. di un immobile bifamiliare che si sviluppa a p.t. e p.p. Composto da ampio ingresso, cucina, salone, corridoio, tre ampie camere da letto, bagno e WC. L'appartamento è accessibile, attraverso un vano di scale di proprietà esclusiva, direttamente dalla via Trento, attraverso uno scoperto comune all'appartamento posto a p.t., oggetto del lotto 1. Di pertinenza dell’appartamento in esame è un locale cantina posto a p.s1 ed accessibile direttamente dallo scoperto comune attraverso una rampa carrabile, ovvero attraverso il vano scale di pertinenza esclusiva dell’appartamento oggetto del presente lotto. Sul retro del fabbricato è presente, altresì, una porzione di area scoperta adibita a giardino, di pertinenza dell’appartamento in oggetto, ed accessibile attraverso una scala che si sviluppa dal locale cantina.

A.1. Locale cantina in Via Trento n. 41, posto al p.s1, è composta da un locale cantina con accesso carrabile da rampa esterna e da vano scale interno. Sviluppa una sup. complessiva di 64,4.

Conformità urbanistico edilizia:

Dal confronto tra lo stato dei luoghi (All. 2) ed il progetto approvato con regolare Licenza Edilizia (All. 6) sono state riscontrate le seguenti difformità:

- presenza di un vano adibito a ripostiglio all'interno dell'appartamento;

- incremento della cubatura del vano adibito a salone;

- diversa destinazione d’uso del vano ripostiglio, di fatto destinato a WC. Regolarizzabili mediante presentazione di richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, ai sensi del DPR 380/2001

P.E. n. 100 del 22.10.1976 per lavori di costruzione di un fabbricato a P.P. Licenza di costruire presentata il 27/09/1975- n. prot. 4677 cat. b cl. 73, rilasciata il 22/10/1976- n. prot. 100

Prezzo base: € 56.940,00; Rilancio minimo: €. 1.000,00; Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 42.705,00; Cauzione: 10% del prezzo offerto

Data vendita: 28 ottobre 2021 Ore 11.00 c/o Edire S.r.l. Via Adriatica n. 4/B Lecce

G.E. dott. Giancarlo Maggiore

N. RGC.: 1690/2016

