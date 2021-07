N. PROC.  534/2019

Giudice dell’esecuzione Dott. Pietro ERREDE



LOTTO:

diritto reale posto in vendita piena proprietà;

tipologia Abitazione civile;

comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Galatone (LE) Largo S. Angelo 1;

caratteristiche LOTTO UNICO: Piena proprietà relativamente a: Abitazione facente parte di un fabbricato di vecchia costruzione nel Comune di Galatone (Le) in Largo S. Angelo angolo via F. Rubichi, civ. 1, costituita da piano primo e piano secondo (lastrico solare di pertinenza esclusiva), con accesso a piano terra dall'atrio comune ad altri. Piano primo costituito da: vano scala, ingresso/soggiorno, cucina, pranzo, due camere da letto (di cui una con spogliatoio-armadio) e due bagni, per una superficie coperta (Sc) di mq. 166.00, terrazzo, per una superficie non residenziale (Snr) di mq. 19.10. Piano secondo costituito da: lastrici solari, per una superficie (S) di mq. 129.40 ripostiglio, per una superficie non residenziale (Snr) di mq 5.90. Il fabbricato di cui è facente parte l’unità immobiliare interessata, ricade nell’ambito del Centro Storico del Comune di Galatone, le cui prescrizioni sono stabilite dal P.P., il quale determina i criteri da adottare al fine di coordinare gli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di demolizione.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Comune di GALATONE Foglio 25 Particella 540 sub. 180 Categoria A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani rendita €. 302,13

condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA TELEMATICA) presso lo studio del professionista delegato Lecce Via S. Freud n. 8



Data della vendita: 08 OTTOBRE 2021 - Ore: 09,30

Termine della vendita: 15 OTTOBRE 2021 - Ore 09,30



Prezzo base €. 78.255,66

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc €. 58.691,73

Rilancio minimo €. 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto



Termine presentazione offerta e cauzione: entro le ore 12,00 del giorno 01 OTTOBRE 2021;



Il gestore della vendita è GRUPPO EDICOM RETE DI IMPRESE sulla piattaforma www.garavirtuale.it



I beni sono meglio descritti nella relazione a firma dell’Arch. Vincenzo GUIDO del 28/02/2020 reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it - www.asteannunci che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONE TELEMATICHE allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per informazioni sulla vendita: Dr. Giuseppe EVANGELISTA - telefax 0832241083 - 3205705449, indirizzo e-mail / procedure@studioevangelista.info - Mentre per la visione dei beni immobili le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.it