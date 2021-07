Ruolo Esecuzioni n. 616/2018

VENDITA TELEMATICA ASINCRONA DI IMMOBILI SENZA INCANTO

Giudice dell’esecuzione Dr. Giancarlo Maggiore.

LOTTO UNICO:

deposito artigianale sito in Galatone (Le) via Roma 52, della superficie commerciale di 372,11 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Si tratta di un immobile posto nel tessuto ottocentesco della città di Galatone. Sul fronte principale vi sono tre ingressi. Uno è un portale carrabile dal quale si accede al locale deposito della superficie di circa 230 mq. Questo è in buona parte costruito con volte a stella e pilastri in muratura, una più piccola parte di circa 65 mq con solaio in laterocemento. Un altro ingresso dalla strada porta ad un ambiente a volta utilizzato come ufficio e collegato al deposito tramite porta interna. Ultimo ingresso stradale, collegato sempre al deposito, conduce ad una scala verso il piano superiore. Qui si accede ad un lastricato solare al quale è stato innalzato una altro locale deposito con tetto a falda (travi in legno e tegole marsigliesi) in parte crollato. Altra parte è stata coperta con lamiera in pvc. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra e primo, ha un'altezza interna di max 5 metri.

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra. Immobile costruito nel 1850.

STATO DI POSSESSO

Libero.

Prezzo base €. 86.700,00

Cauzione: €. 8.670,00

Rilancio minimo €. 1.000,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 65.025,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

In fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l’inserimento di importi decimali.

La vendita si terrà in modalità telematica ASINCRONA presso lo studio del P.D. Avv. Antonio Cerfeda in Lecce alla via Silvio Pellico n.17.

Data della vendita: inizio 14/09/2021 alle ore 12,00; fine 21/09/2021 alle ore 12,00

Termine presentazione offerta - cauzione:

L’offerta di acquisto, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi), antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica. L’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12.00 del giorno non festivo immediatamente precedente a quello fissato per la vendita telematica.

Il gestore della vendita è ZUCCHETTI SOFTWERE GIURIDICO SRL con sede in Vicenza, piattaforma www.falcoaste.it.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto del 06.12.2019 reperibile sui siti www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.falcoaste.it, www.oxanet.it., che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” all’indirizzo: http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Antonio Cerfeda, con studio in Lecce (Le) via Silvio Pellico n. 17, tel./fax 0832.301033, cell. 339/3073216, indirizzo e-mail: avv.cerfeda@libero.it