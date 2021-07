Proc. Esec. Imm. n. 150/2020 RGE

MIGGIANO (LE)

- R.G.E. N. 150/2020 TRIBUNALE DI LECCE

- VENDITA TELEMATICA ASINCRONA 22/10/2021 ORE 9,00 (l’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo esclusi sabato, domenica e festivi – 29/10/2021 - nello stesso orario in cui è iniziata)

- GESTORE TELEMATICO: ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L.

- LA VENDITA SI TERRA’ IN MODALITA’ ASINCRONA SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PARTECIPAZIONE ALL’ASTA TELEMATICA SUL SITO HTTP://VENDITEPUBBLICHE.GIUSTIZIA.IT

- INFO: DOTT. LUIGI PEDACI - TELEFONO: 3476153655

LOTTO N. 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di cantina in via Santa Barbara 38, della superficie commerciale di 53,00 mq.. L'unità immobiliare è posta al piano seminterrato e risulta essere composta da due vani delle dimensioni utili interne di circa mt 4.40/4.50 x 4,35 con un altezza utile interna di circa mt 2.35. Il deposito si trova in uno stato di totale abbandono e in pessimo stato, oltre che privo di impianti.

Identificazione catastale: foglio 6 particella 154 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 33 mq, rendita 27,27 Euro, piano: S1 Superficie catastale mq. 53,00.

Per ogni informazione sulla conformità edilizia, catastale ed urbanistica si fa espresso rinvio alla perizia di stima dell'8 aprile 2021 reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it, che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si rimanda sia per la identificazione e descrizione dei beni sia per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sugli stessi immobili.

Prezzo base: € 9.000,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc: € 6.750,00

Rilancio minimo: € 500,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta: 15/10/2021 h. 12,00

Termine deposito cauzione: 15/10/2021 (bonifico da effettuare sul conto bancario del Gestore della vendita telematica ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. dedicato alle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN IT69S0306911885100000001972, con unica causale “ASTA”, senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura).

L'accredito sul conto del gestore delle somme versate a titolo di cauzione deve risultare entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, pena l'inammissibilità dell'offerta.

LOTTO N. 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio alla via Camillo Benso Conte di Cavour, della superficie commerciale di 36,00 mq.. Il locale è posto al piano terra e risulta essere composto da un vano oltre a un antibagno e bagno avente dimensioni complessive di circa mt 6,90 x 4,30 e un altezza utile interna pari a mt. 3.00 (quota controsoffitto). L'unità immobiliare risulta ultimata nelle sue opere di finitura e si trova in uno stato generale di manutenzione scarso, compresi gli impianti tecnologici che necessitano di adeguati interventi di sostituzione e rinnovamento.

Identificazione catastale: foglio 6 particella 1065 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 2, consistenza 26 mq, rendita 33,57 Euro, piano: terra. Superficie catastale mq. 36.

Prezzo base: € 16.800,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc: € 12.600,00

Rilancio minimo: € 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta: 15/10/2021 h. 12,00

Termine deposito cauzione: 15/10/2021 (bonifico da effettuare sul conto bancario del Gestore della vendita telematica ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. dedicato alle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN IT69S0306911885100000001972, con unica causale “ASTA”, senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura).

L'accredito sul conto del gestore delle somme versate a titolo di cauzione deve risultare entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, pena l'inammissibilità dell'offerta.