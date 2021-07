R.G.E. N. 64/2018

VENDITA TELEMATICA ASINCRONA 20/10/2021 ORE 10,30 (l’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo esclusi sabato, domenica e festivi – 27/10/2021 - nello stesso orario in cui è iniziata)

- GESTORE TELEMATICO: ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L.

- LA VENDITA SI TERRA’ IN MODALITA’ ASINCRONA SUL SITO WWW.FALLCOASTE.IT

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

TELEMATICA SUL SITO HTTP://VENDITEPUBBLICHE.GIUSTIZIA.IT

- INFO: DOTT. LUIGI PEDACI - TELEFONO: 3476153655

LOTTO UNICO: Piena proprietà di antico palazzo, presumibilmente risalente al 1700, ubicato nel centro storico di Gallipoli alla via Zacheo n. 1 della superficie commerciale di 711,01 mq.. L’immobile è organizzato, a seguito di intervento di ristrutturazione concluso nel 2007, in casa vacanze formata catastalmente da sei unità immobiliari su quattro piani (S1-T-1-2) e suddivisa in nove appartamenti di diverse dimensioni e caratteristiche, oltre alle stanze ed ai servizi comuni.

Cinque appartamenti sono posti al primo piano e sono tutti coperti con strutture voltate e affrescate di altezza variabile fino a 5,7 m; in alcuni di essi sono stati realizzati dei soppalchi adibiti a stanze da letto che, tuttavia, non sono riportati nell'ultima pratica edilizia rilasciata. Gli appartamenti del primo piano hanno tutti almeno un bagno, un angolo cottura ed una camera da letto.

Tre ulteriori appartamenti sono posti al piano secondo ed affacciano su due ampie terrazze scoperte; sono tutti dotati di camera da letto e bagno; vi è inoltre un vano cucina comune.

L'ultimo appartamento ha accesso diretto da via Roncella ed è formato da cucina, stanza da letto e piccolo bagno. E' stato soppalcato abusivamente a formare locali inabitabili perchè di altezza inferiore a quella consentita.

Oltre agli appartamenti vi sono numerosi locali comuni, tra i quali un ampio atrio al piano terra che da accesso ad una stanza adibita a reception, un locale seminterrato adibito a deposito, una grande sala comune al primo piano con pregevoli affreschi ottocenteschi, uno spazio comune al secondo piano di circa 60 mq dotato di caminetto.

Identificazione catastale: foglio 46 - particella 365 - subb. 17, 18, 19, 20, 21, 22 (catasto fabbricati), tutti categoria A/3, classe 3;

Per ogni informazione sulla conformità edilizia, catastale ed urbanistica e sulla esistenza e sulla esistenza di difformità, alcune non sanabili, si fa espresso rinvio alla perizia di stima del 14/02/2019 depositata il 18/02/2019 reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it, che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si rimanda sia per la identificazione e descrizione dei beni sia per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sugli stessi immobili. Si precisa che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere - ove consentito - alla disciplina di cui all’art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Prezzo base: € 787.000,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc: € 590.250,00

Rilancio minimo: € 10.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta: 13/10/2021 h. 12,00

Termine deposito cauzione: 13/10/2021 (bonifico da effettuare sul conto bancario del Gestore della vendita telematica ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. dedicato alle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN IT69S0306911885100000001972, con unica causale “ASTA”, senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura).

L'accredito sul conto del gestore delle somme versate a titolo di cauzione deve risultare entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, pena l'inammissibilità dell'offerta.