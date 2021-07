Es. imm. n. 40/2017

G.E. Dott. Sergio Memmo

LOTTO UNICO: quota di 1000/1000 di piena proprietà di albergo sito nel centro storico di Casarano (Lecce), alla Via Sant’Anna, 1, articolato ai piani seminterrato, terra, primo e secondo, della superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq.1.604,5. E’ composto da n.23 camere, per un totale di 61 posti letto e accessori.

L’immobile è censito nel C.Fabbricati del Comune di Casarano, con il fgl. 20, part. 366, sub.7, cat.D2, r.c. €. 8.556,00; part.le graff. 373, sub 7 e 374, sub. 4. Coerenze con le partt. 3254, 380,364, 363, 362, Via S. Anna e Vico Terra. Due accessori, costituiti da vani ad uso deposito, censiti nel C.Fabbricati del Comune di Casarano, con il fgl. 20, part. 366:

- sub.8, cat. A/4, classe 3, superficie catastale mq 29, vani 1,5, piano T, r.c. €.69,72. Coerenze con le partt. 366, sub.7 e 364.

- sub. 9, cat. A/4, classe 3, superficie catastale mq 31, vani 1, piano 1, r.c. €.46,48. Coerenze con le partt. 366, sub.7 e 364.

Inoltre, risulta facente parte dell’immobile anche la part. 1812, sub 1 (ex 312, sub 1), cat. C/3, classe 2, mq 13, Via Sant’Anna,8, che identifica verosimilmente una camera al piano terra e che per errore non è stata soppressa.

Non risulta alcuna difformità urbanistico edilizia. Quanto alla conformità catastale deve essere soppressa la part. 1812 sub. 1, in quanto planimetricamente già accorpata al piano terra della part. 366 sub.7, regolarizzabile mediante pratica docfa.

La costruzione risale a data anteriore al 1942; per la realizzazione dell’albergo sono state presentate le seguenti pratiche: provvedimento autorizzativo unico n.09/06, e successivi 11/07, 24/08, 02/09, 11/09. L’agibilità è stata rilasciata in data 29/06/2009.

Occupato in forza di contratto di affitto del 02/12/2014, della durata di 9 (nove) anni non rinnovabile.

La vendita si terrà in via telematica con modalità asincrona.

Data di avvio della gara: 25.10.2021

Ore: 12:00

Prezzo base: €. 739.500,00;

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 c.p.c.: €.554.700,00;

Rilancio minimo: €. 22.000,00;Cauzione: 10% del prezzo offerto.

Data di termine della gara: 02.11.2021

Ore: 12:00

Termine presentazione offerta: ore 12,00 del giorno 18.10.2021;

Il gestore della vendita è Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a., che si avvarrà per la vendita della piattaforma www.astetelematiche.it

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Geom. Davide Bello reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare l’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Simonetta Pascali con studio in Lecce alla via Principi di Savoia, 67, tel. 0832 309581, indirizzo e-mail s.pascali@studiofumarolapascali.it