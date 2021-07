P.E. n. 686/2016 R.G.Es. Imm.

L’Avv. Laura Pisanello, in qualità di professionista delegato, a norma degli artt. 570 e 490 c.p.c.,

AVVISA

che nella procedura esecutiva n. 686/2016 R.G.E., che il giorno 26.10.2021 alle ore 16:00, presso il proprio studio sito in Alezio alla via Cavour n. 94 procederà alla vendita telematica in modalità asincrona, tramite la piattaforma del Gestore designato www.garavirtuale.it e, quindi, alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte, alla deliberazione sulle medesime e, in caso di plurime offerte ammissibili, darà luogo alla gara, nella forma di vendita asincrona con modalità telematica, che terminerà il 5° giorno lavorativo successivo alla stessa ora in cui è iniziata, ovvero il 02.11.2021 alle ore 16:00, del seguente immobile

LOTTO 1:

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione di tipo economico, sito in Via Madonna della Scala, n. 70 a Uggiano La Chiesa "Casamassella" facente parte di un complesso plurifamiliare di tipo "Villette a Schiera". L'unità immobiliare adibita ad abitazione civile, si sviluppa su due livelli comunicanti tra loro per mezzo di una scala interna. L'abitazione è costituita da n. 6,5 vani catastali, così distribuiti: Piano Terra "zona giorno" formato da ingresso-soggiorno, angolo cottura, bagno e camera da letto, sviluppa una superficie lorda coperta di c.a. mq. 70,00 oltre uno scoperto posto nella zona anteriore dell'abitazione di c.a. mq. 19,00;-. Piano Interrato: "cantinola" con scala di pertinenza, formata da 3 vani pluriuso e un bagno, sviluppa una superficie lorda coperta di c.a. mq. 81,00.

L’immobile è censito in N.C.E.U. del Comune di Uggiano La Chiesa, identificato al foglio 5, particella 271, (Catasto Fabbricati), subalterno 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 Vani, superficie catastale Totale: 119 mq.- Totale escluse aree scoperte: 117 Mq., piano T-S1, rendita Euro 214,85, derivante da Variazione del 9/11/2015.

Conformita’ Urbanistico – Edilizia: sono presenti difformità urbanistiche rispetto al titolo abitativo riguardanti la diversa distribuzione degli spazi interni (opere regolarizzabili).

PREZZO BASE: €. 45.715,00. RILANCIO €. 1.000,00. CAUZIONE €. 10% del prezzo base. L’offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc è pari ad €. 34.290,00. La cauzione versata dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto.

Chiunque intenda proporre domanda di partecipazione alla vendita è chiamato ad esaminare con attenzione l’ordinanza di vendita, la relazione di stima e l’avviso di vendita con relative di modalità di partecipazione reperibili sul sito https://pvp.giustizia.it/pvp/, www.oxanet.it e www.asteannunci.it.

Maggiori informazioni possono essere richieste al professionista delegato Avv. Laura Pisanello, con studio in Alezio (Le), alla via Cavour n.94, tel. 3476423744 indirizzo e-mail: laurapisanello@hotmail.it.

Il Professionista Delegato

(Avv. Laura Pisanello)