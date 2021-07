N. PROC. 614/2017

Giudice dell’esecuzione PAOLO MORONI



LOTTO QUATTRO:

diritto reale posto in vendita: Piena proprietà 1000/1000

tipologia: appartamento

comune ed indirizzo ove è situato l’immobile: Via Francesco Cilea n. 7 in Arnesano (Le)

caratteristiche mq 85,75, composto da: soggiorno-pranzo, camera da letto, disimpegno e wc.

eventuali pertinenze lastrico solare

condizione occupato

La vendita si terrà in modalità asincrona telematica



Data della vendita: 14.10.2021 Ora: 11.00



Lotto Quattro: Prezzo base € 31.111,90

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 23.333,92

Rilancio minimo € 2.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta: 07.10.2021 ore 12,00

Il gestore della vendita è Oxanet

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Adriano De Giovanni reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.garatelematica.it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONE TELEMATICHE allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Stefano Stomeo con studio in Lecce (Le) alla via G. Toma n. 45 tel. 0832/279920 e cell. 3208431790, indirizzo e-mail sstomeo@hotmail.it