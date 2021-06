N. PROC. 38/2020

Giudice dell’esecuzione Dott. Sergio MEMMO

LOTTO:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia Abitazione civile + Box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Lecce (LE) Via Parini 52;

• caratteristiche LOTTO UNICO:

• Piena Appartamento a LECCE Via Giuseppe Parini 52, della superficie commerciale di 177,65 mq per la quota di 1000/1000. L'appartamento si trova al 3° piano di 6 fuori terra ed è costituito da ingresso, salone, soggiorno • cucina, disimpegno-corridoio, 3 stanze da letto, 2 bagni, un balcone anteriore ed uno posteriore adibito a lavanderia; l'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terzo, interno 5, scala B, ha un'altezza interna di mt 3,00.

• Box singolo, composto da unico vano, si trova al piano interrato e vi si accede attraverso rampa condominiale. È preceduto da ampia area di manovra ed è dotato di infisso metallico basculante con meccanismo manuale. Ha una altezza interna di mt 3,50., sviluppa una superficie commerciale di 11,15 Mq.

• IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Comune di Lecce Foglio 214 Particella 855 sub. 20

Categoria A/2 classe 4 consistenza 9 vani rendita €. 1.347,95 - Comune di Lecce Foglio 214 Particella 855 sub. 37 Categoria C/6 classe 4 consistenza 21 mq. rendita €. 18,46

• condizione in corso di liberazione;

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA TELEMATICA) presso il Tribunale di Lecce Piano meno uno aula 22

Data della vendita: 27 SETTEMBRE 2021 - Ore: 12,00

Termine della vendita: 04 OTTOBRE 2021 – (nel medesimo orario in cui è iniziata)

Prezzo base €. 238.027,63 - Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc €. 178.520,70

Rilancio minimo €. 2.000,00 - Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e cauzione: entro le ore 12,00 del giorno 20 SETTEMBRE 2021; Il gestore della vendita è ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA sulla piattaforma www.astetelematiche.it

I beni sono meglio descritti nella relazione a firma del Geom. Davide BELLO del 06/11/2020 reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it – asteannunci.it che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONE TELEMATICHE allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per informazioni sulla vendita: Dr. Giuseppe EVANGELISTA - telefax 0832241083 - 3205705449, indirizzo e-mail procedure@studioevangelista.info - Mentre per la visione dei beni immobili le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.it