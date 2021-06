ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 376/2019

Giudice dell’esecuzione Dott. PIETRO ERREDE

LOTTO 1:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia appartamento e box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Papa Giovanni XXIII, 102;

• caratteristiche L'unità immobiliare, posta al piano terra, è parte di un fabbricato ad uso residenziale di maggior consistenza composto da un corpo di fabbrica disposto su due livelli fuori terra ed un piano interrato per box e cantine, del tipo semi indipendente e situato in posizione periferica. Catasto fabbricati: foglio 20 particella 865 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 7 vani, rendita 379,60 Euro. box singolo, composto da un unico vano al piano interrato, con un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sviluppa una superficie commerciale di mq. 11,50.Catasto fabbricati:foglio 20 particella 865 sub. 12 ( catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 23 mq, rendita 42, 76 Euro

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 79.289,06

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 59.466,80

Rilancio minimo € 2.500,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

LOTTO 4:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia appartamento e box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Papa Giovanni XXIII, 102;

• caratteristiche L'unità immobiliare, posta al primo piano, è parte di un fabbricato ad uso residenziale di maggior consistenza composto da un corpo di fabbrica disposto su due livelli fuori terra ed un piano interrato per box e cantine, del tipo semi indipendente e situato in posizione periferica. Catasto fabbricati: foglio 20 particella 865 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 352,48 Euro. box singolo, composto da un unico vano al piano interrato, con un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sviluppa una superficie commerciale di mq. 19,50.Catasto fabbricati:foglio 20 particella 865 sub. 17 ( catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 39 mq, rendita 72,51 Euro

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato

Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 66.236.25

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 49.677,19

Rilancio minimo € 2.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

LOTTO 5:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia appartamento e box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Papa Giovanni XXIII, 102;

• caratteristiche L'unità immobiliare, posta al primo piano, è parte di un fabbricato ad uso residenziale di maggior consistenza composto da un corpo di fabbrica disposto su due livelli fuori terra ed un piano interrato per box e cantine, del tipo semi indipendente e situato in posizione periferica. Catasto fabbricati: foglio 20 particella 865 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 352,48 Euro. box singolo, composto da un unico vano al piano interrato, con un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sviluppa una superficie commerciale di mq. 19,50.Catasto fabbricati:foglio 20 particella 865 sub. 18 ( catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 39 mq, rendita 72,51 Euro

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato

Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 56.912,81

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 42.684,61

Rilancio minimo € 2.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

LOTTO 6:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia appartamento e box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Papa Giovanni XXIII, 102;

• caratteristiche L'unità immobiliare, posta al primo piano, è parte di un fabbricato ad uso residenziale di maggior consistenza composto da un corpo di fabbrica disposto su due livelli fuori terra ed un piano interrato per box e cantine, del tipo semi indipendente e situato in posizione periferica. Catasto fabbricati: foglio 20 particella 865 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 325,37 Euro. box singolo, composto da un unico vano al piano interrato, con un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sviluppa una superficie commerciale di mq. 19,50.Catasto fabbricati:foglio 20 particella 865 sub. 19 ( catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 39 mq, rendita 72,51 Euro

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato

Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 59.912,81

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 42.684,61

Rilancio minimo € 2.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

LOTTO 7:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia appartamento e box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Papa Giovanni XXIII, 102;

• caratteristiche L'unità immobiliare, posta al primo piano, è parte di un fabbricato ad uso residenziale di maggior consistenza composto da un corpo di fabbrica disposto su due livelli fuori terra ed un piano interrato per box e cantine, del tipo semi indipendente e situato in posizione periferica. Catasto fabbricati: foglio 20 particella 865 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 325,37 Euro. box singolo, composto da un unico vano al piano interrato, con un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sviluppa una superficie commerciale di mq. 20,00.Catasto fabbricati:foglio 20 particella 865 sub. 20 ( catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 40 mq, rendita 74,37 Euro

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato

Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 56.793,28

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 42.594,96

Rilancio minimo € 2.000,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

LOTTO 8:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia appartamento e box;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Papa Giovanni XXIII, 102;

• caratteristiche L'unità immobiliare, posta al primo piano, è parte di un fabbricato ad uso residenziale di maggior consistenza composto da un corpo di fabbrica disposto su due livelli fuori terra ed un piano interrato per box e cantine, del tipo semi indipendente e situato in posizione periferica. Catasto fabbricati: foglio 20 particella 865 sub. 10 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 7 vani, rendita 379,60 Euro. box singolo, composto da un unico vano al piano interrato, con un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sviluppa una superficie commerciale di mq. 9,00.Catasto fabbricati:foglio 20 particella 865 sub. 21 ( catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 18 mq, rendita 33,47 Euro

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato

Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 77.257,03

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 57.942,78

Rilancio minimo € 2.500,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

LOTTO 9:

• diritto reale posto in vendita piena proprietà;

• tipologia capannone artigianale;

• comune ed indirizzo ove è situato l’immobile Trepuzzi (LE) Via Surbo 58/A;

• caratteristiche capannone artigianale sito nel Comune di Trepuzzi (LE), in posizione periferica, alla via Surbo n° 58A. L'unità immobiliare, con accesso diretto carrabile dalla pubblica via, a mezzo di un cancello in ferro e tramite un'area esterna, è costituito da un unico ambiente con superficie m pianta rettangolare, oltre a due ulteriori vani interni accessori, ad uso wc e ripostiglio.

Nell'area esterna, semiperimetrale al fabbricato, ed in posizione distaccata dal fabbricato, è stato realizzato un ulteriore vano originariamente destinato a cabina elettrica. Il capannone sviluppa una superficie lorda di circa mq. 450,00 oltre ai due vani accessori con consistenza lorda complessiva di circa mq. 15,00 ed il vano distaccato ex cabina elettrica con consistenza lorda di circa mq. 16,00; l'area esterna di pertinenza ha una superficie lorda di circa mq. 740,00.

Catasto fabbricati: foglio 31particella 961 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 2, consistenza 434 MQ, rendita 874,15 Euro.

• condizione libero;

la vendita si terrà in modalità (telematica asincrona) presso: lo Studio del professionista delegato

Data della vendita: 22 novembre 2021 Ora: 09,30

Termine della vendita: 29 novembre 2021 – stesso orario

Prezzo base € 160.650,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 120.487,50

Rilancio minimo € 4.500,00

Cauzione 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta e versamento della cauzione:

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 novembre 2021

Versamento della cauzione: EDICOM FINANCE S.R.L. - IBAN IT02A0326812000052914015770

Il gestore della vendita è GRUPPO EDICOM RETE DI IMPRESE sulla piattaforma www.garavirtuale.it

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Ing. Francesco Carmine Palumbo del

09/04/2020 reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it - www.oxanet.it che deve essere consultata

dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri

e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI TELEMATICHE ASINCRONA allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Rosanna PERRICCI - Tel. 3381554711, avvrosannaperricci@libero.it – Richieste di visita http://venditepubbliche.giustizia.it