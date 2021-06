Fallimento n. 6/2020 R.F.

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA

ASINCRONA

Il sottoscritto Curatore Prof. Avv. Tommaso Vito Russo con studio in Lecce, alla Via Oberdan n.102 (tel. 0832.342896, mail: studio@studiolegalerusso.eu, pec: russo.tommasovito@ordavvle.legalmail.it) tale nominato con sentenza dell’11.02.2020

VISTI

L’ordinanza di vendita del 04.05.2021, con la quale il G.D. Dott. Giancarlo Maggiore ha indicato lo svolgimento della vendita mediante procedura telematica nella forma asincrona (D.M. 32/2015 art. 25)

AVVISA

che dal giorno 06.10.2021 alle ore 17.00 al giorno 13.10.2021 alle ore 17.00 si darà luogo alla vendita telematica del lotto immobiliare sotto descritto, alle condizioni e modalità di seguito indicate.

FISSA

quale prezzo base di vendita le somme stabilite per il lotto come di seguito indicato, oltre IVA se e ove dovuta, con offerte in aumento non inferiori a quanto indicato di seguito.

DESCRIZIONE DEL LOTTO POSTO IN VENDITA

LOTTO UNO: A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di opificio sito in Soleto alla Via Lecce, Zona industriale, della superficie commerciale di 1.206,00 mq. Il lotto è costituito da un ampio piazzale circondato da una recinzione in blocchi di calcestruzzo. Lo stabile è posto al centro del piazzale. Vi sono due accessi carrabili e uno centrale pedonale. L’immobile si compone di un opificio con strutture annesse e della casa del custode, il tutto posto su di una superficie coperta di forma quadrata.

Al piano terra si trovano una reception, dalla quale si accede sia al primo piano che all’opificio, una sala mensa, un blocco servizi igienici e due depositi. Al primo piano si trovano n. 3 laboratori e n. 2 uffici con relativi servizi igienici.

L’edificio è provvisto di un vano, posto all’esterno dell’opificio, nel quale è ubicata la centrale idrotermica.

Identificato al NCEU di Soleto al fg.5, p.lla 311, sub. 1, cat. D/1, PT, rendita € 11.660,00.

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Soleto alla Via Lecce, Zona industriale, della superficie commerciale di 97 mq. L’immobile, adibito a casa del custode, si compone di ingresso - soggiorno, lavanderia, bagno, disimpegno e n. 2 camere da letto.

Identificato al NCEU di Soleto al fg. 5, p.lla 311, sub. 2, cat. A/3, 5,5 vani, rendita € 196,00.

C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di piazzale adiacente al fabbricato sito in Soleto alla via Lecce, Zona industriale, della superficie commerciale di 5.384,00 mq. Il lotto si compone di un ampio piazzale circondato da una recinzione in blocchi di calcestruzzo.

Identificato al NCEU di Soleto al fg. 5, p.lla 311, sub. 1, cat. D/1, PT, rendita € 11.600,00.

Pratiche Edilizie: Permesso di costruire n. 540/2012 e successive varianti, per lavori di realizzazione di un opificio da adibire a deposito materiale ed attrezzature edili con annessi servizi, appartamento per la guardiania, uffici amministrativi e laboratori di progettazione in zona industriale, presentata il 30/06/2011, prot. n. 6239. Autocertificazione per attestazione agibilità n. 5473/2015 e successive varianti, presentata il 16/06/2015.

Conformità edilizia: non sono presenti difformità.

Conformità catastale: la perimetrazione esterna del lotto differisce visibilmente sul lato nord-est. Difformità regolarizzabili mediante presentazione Pregeo. Costi di regolarizzazione: € 1.400,00.

Oneri accessori: Il suolo su cui sorge l’immobile ricade nell’agglomerato industriale di Galatina – Soleto, di competenza del Consorzio ASI Lecce. L’acquirente dovrà, pertanto, corrispondere al Consorzio il relativo onere.

Prezzo base: € 586.900,00.

Offerta minima: € 440.175,00, pari al 75% del prezzo base.

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

Rilancio: € 10.000,00.

DETERMINA

di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali condizioni di vendita.

1 - Contenuto dell’offerta ed allegati Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare un’offerta di acquisto per il lotto, come meglio sopra individuato.

La gara si svolgerà nella modalità asincrona così come definita dall’art. 25 del DM 32/2015 che prevede che i rilanci possono essere formulati esclusivamente in modalità telematica in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura.

L’offerta di acquisto può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, previo accesso al sito www.fallcoaste.it, selezione del bene di interesse e, tramite il comando “Iscriviti alla vendita”, compilazione del modulo ministeriale di “presentazione offerta. Il “Manuale utente per la presentazione dell’Offerta Telematica” indicante tutti i passaggi necessari per completare la procedura di presentazione dell’offerta in modalità telematica è disponibile nel sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4003.

Gli offerenti telematici partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it .

Tra 120 e 180 minuti prima della gara le offerte verranno trasmesse al gestore della vendita.

Gli ammessi alla gara riceveranno, 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, all’indirizzo PEC indicato nel modulo ministeriale di offerta, le credenziali per accedere alla vendita in oggetto. Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita verrà trasmesso a mezzo SMS al recapito di telefonia mobile fornito nell’offerta.

Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte telematiche si potrà contattare il numero 0444 346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it.

La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal Curatore al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara.

L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (artt. 571, 579 e 583 c.p.c.). La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrittura privata autenticata e, oltre che dall’offerente, dovrà essere sottoscritta anche dal terzo per accettazione della nomina stessa, sia delle condizioni di vendita di cui infra. La riserva dovrà essere sciolta e fatta pervenire al Curatore non oltre i tre giorni successivi all’aggiudicazione. Le previsioni relative al contenuto e agli allegati dell’offerta sono stabilite a pena d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente dal successivo svolgimento della procedura competitiva.

2 - Termine e modalità di deposito dell’offerta e della cauzione

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente avente Iban IT69S 03069 11885 100000001972, intestato a Zucchetti Software Giuridico s.r.l.

Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c.

Il deposito dell’offerta dovrà avvenire entro il giorno 29.09.2021 alle ore 12.00.

Il bonifico, con causale “ASTA”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il termine fissato per la presentazione delle cauzioni.

Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle somme sul conto corrente indicato per il versamento delle cauzioni, l’offerta sarà considerata inammissibile.

Il Curatore

Prof. Avv. Tommaso Vito Russo