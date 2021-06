RGE 346 2017

VENDITA 28.09.2021

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

Taviano

LOTTO Unico:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno edificabile della superficie complessiva di circa mq. 391,00, sito in Taviano (LE),

alla Via Vittorio Alfieri angolo via Giuseppe Parini. Nel piano regolatore vigente l’immobile è identificato nella zona B1.2 Zona di

completamento urbano.

L’immobile è censito in N.C.T. del Comune di Taviano (LE), identificato al:

- foglio 26, particella 643, di ca 50, R.D. € 0,25, R.A. € 0,17;

- foglio 26, particella 761, di are 3, ca 37, R.D. € 1,74, R.A. € 1,13;

- foglio 26, particella 757, di are ca 4, R.D. € 0,02, R.A. € 0,02;

Sulla p.lla 643 insiste un fabbricato a rustico, realizzato in conci di tufo e copertura in lamiera grecata, con un vano porta avente un

infisso metallico, di circa ma. 50,00 ed un’altezza di circa mt. 2,00. Non risultano esserci pratiche edilizie riferite al predetto immobile,

pertanto risulta essere edificato in maniera abusiva e da demolire, in quanto presenta caratteristiche alquanto precarie e non conforme

ai parametri della normativa edilizia.

Data Vendita: 28.09.2021 Ora: 11.00

L’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute

e terminerà il 5.10.2021 - nel medesimo orario in cui è iniziata.

Gestore della vendita telematica asincrona OXANET.IT S.P.A tramite la piattaforma www.garatelematica.it

Prezzo base: €. 35.450,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 26.587,50

Rilancio minimo: €. 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente del gestore OXANET.IT S.P.A., dedicato

alle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN 49H01 03079 651 0000 1167 7227, presso Monte Paschi di Siena - filiale di Galatina.

Termine presentazione offerta: entro le ore 12,00 del giorno 21.09.2021, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Termine deposito cauzione: entro le ore 12,00 del 21.09.2021; qualora il Professionista delegato non riscontri l’accredito effettivo della

cauzione sul conto corrente intestato al Gestore nel termine sopra indicato, l’offerta sarà inammissibile.

P.E. n. 346/2017 R.G.Es. Imm.

G.E. Dott. Anna Rita Pasca

Si precisa che in fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l’inserimento di

importi con decimali.

Info: Dott. Comm. Alessandro Margiotta, con studio in Lecce (Le) alla via Francesco Scarpa, n. 16, tel. 333/4557016, e–mail:

dott.margiotta@gmail.com, pec: dott.margiottaalessandro@pec.it. Mentre per la visione dei beni immobili le richieste dovranno essere

inoltrate utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.it .

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima dell’Arch. Paolo Carmelo Tavolaro del 30.11.2017, reperibile su

sito www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si

fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte

irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, personalmente ovvero a mezzo di avvocato (ma solo per persona da nominare, a

norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.), tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile

accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA OXANET.IT

S.P.A. www.garatelematica.it

Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione

“documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare l’ordinanza e l’avviso di vendita pubblicati sui siti

www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it.

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia

esentato ai sensi del DPR n. 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate

nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” presente sul sito pst.giustizia.it. accedendo alla sezione “pagamento di bolli digitali”.