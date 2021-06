Proc esec. imm. N. 540/16

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

UGGIANO LA CHIESA (LE) LOTTO 7: “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villetta a schiera laterale

sita in Uggiano La Chiesa (Le), via Cimitero, snc., superficie commerciale di 322,20 mq.”.

L'immobile è composto da una villetta a schiera che costituisce con altre due abitazioni contigue e della stessa tipologia,

un corpo di fabbrica unico che si sviluppa su tutto il sedime delle aree che costituivano le particelle 958, 959, 960, 961 e

965.L'immobile si sviluppa su tre livelli, collegati internamente mediante una scala, di cui due fuori terra che ospitano

rispettivamente la zona giorno al piano rialzato e la zona notte al primo piano ed uno interrato destinato a garage. Il

bene preso in esame ha come pertinenza esclusiva un'area scoperta adibita a giardino sia sul fronte principale che su

quello retrostante. L'intera abitazione, come il restante corpo di fabbrica è allo stato rustico e pertanto non sono presenti

gli impianti e le finiture di varia natura. L'immobile, posto al piano terra, e l'intero edificio di cui è parte, risulta ad oggi

non accatastato.

L’immobile è così catastalmente individuato nel NCT del comune Uggiano La Chiesa (Le):

- foglio 11, p.lla 961, fabb. rurale, superficie 586 mq.;

- foglio 11, p.lla 958, seminativo, classe 3, superficie 75 mq., R.D. € 0,21, R.A. € 0,17;

- foglio 11, p.lla 965, seminativo, classe 3, superficie 59 mq., R.D. € 0,17, R.A. € 0,14;

- foglio 11, p.lla 959, seminativo, classe 3, superficie 27 mq., R.D. € 0,08, R.A. € 0,06;

- foglio 11, p.lla 960, incolto sterrato, superficie 95 mq.

P.E. Permesso di Costruire n. 247 e successive varianti per lavori di realizzazione di un complesso residenziale,

denominato "Li Curti", adibito a civile abitazioni e garage., presentata il 12/10/2005 con il n. 6619 di protocollo,

rilasciata il 01/04/2008 con il n. 247 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata Il bene non possiede alcun certificato

di agibilità poiché si trova allo stato rustico, in stato di abbandono e con permesso a costruire rilasciato nel 2008 e ormai

scaduto);

Permesso di costruire n. 248 per lavori di realizzazione di una strada con relativi sottoservizi, presentata il 20/10/2005

con il n. n.6869 di protocollo, rilasciata il 01/04/2008 con il n. 248 di protocollo.

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Uggiano La Chiesa (Le), segue che nel foglio 11 le

particelle 961, 958 e 965 ricadono in zona B/3 di completamento edilizio mentre le particelle 959 e 960 ricadono in

viabilità esistente.

Dalla perizia depositata risulta che il lotto presenta difformità catastali regolarizzabili mediante aggiornamento catasto

dei fabbricati (docfa).

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima dell’arch. Donato Matarrese del 5.12.2017, che deve essere

consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali

oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

La perizia anzidetta si può consultare sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia

www.venditepubbliche.giustizia.it e sul sito www.oxanet.it.

Prezzo base: € 75.592,00

Offerta Minima ai sensi dell’art. 571 cpc € 56.694,00

Rilancio minimo: € 2.000,00

La cauzione deve essere pari al 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta: entro le ore 12:00 del 5° giorno lavorativo (esclusi sabati, domeniche e festivi)

antecedente a quello fissato per l’apertura della vendita telematica.

L’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello

fissato per l’apertura della vendita telematica.

Conto corrente bancario del gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono:

IT69S 03069 11885 100000001972 con unica causale “ASTA”, senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della

procedura.

Modalità di presentazione delle offerte e partecipazione all’asta telematica sul sito:

http://venditepubbliche.giustizia.it

Sono a carico dell’aggiudicatario il 50% dei compensi spettanti al professionista delegato per l’attività inerente il

Decreto di Trasferimento.

Gestore della vendita: ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL

Portale sul quale avrà luogo la vendita telematica: www.fallcoaste.it

Data vendita: 17.9.2021 ore: 9:00 (l’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato

la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo – 24.9.2021 - nel medesimo orario in cui è

iniziata) presso la sala aste telematiche gestita da EDIRE SRL sita in Via Adriatica n.4B - secondo piano – Lecce

Per informazioni: Dott. Fabrizio Striani, nr. tel 329.9212669, oppure consultare il portale delle vendite telematiche del

Ministero della Giustizia www.venditepubbliche.giustizia.it e il sito www.oxanet.it.

Proc.es.imm. 540-16

AUSILIARIO: dott. Fabrizio Striani – via G. Leopardi, n. 91 Lecce –Tel. 329.9212669