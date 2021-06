R.G.N. 106/2017

CASARANO (LE)

LOTTO 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Casarano (Le) – Contrada “Caselle”. Il terreno misura mq. 19.379, al quale si accede percorrendo la S.P.69 Casarano-Collepasso. Sul terreno insiste una serra di n. 5 moduli per totali mq. 8.957,25. La zona è completamente recintata per tutto il suo perimetro da piante di ulivo della varietà "Cellina" dell'apparente età di circa 7-8 anni e da rete metallica sostenuta da tutori in ferro. Nella p.lla 1237 è presente uno scavo adibito a cisterna per la raccolta dell'acqua di mc. 312, mentre adiacente all'ingresso sono presenti n. 2 cabine elettriche prefabbricate, di cui una di proprietà, inoltre vi è un pozzo per l'emungimento dell'acqua. Permesso di Costruire: N. 94/2011 e successive varianti per lavori di realizzazione di una serra per la floricoltura in località "Caselle", presentata il 29/07/2011 con il n. prot. n.19651 di protocollo, rilasciata il 29/12/2011. Permesso di Costruire N. N°121/2012 per lavori di Realizzazione di una serra per la floricoltura in località "Caselle", presentata il 17/09/2012 con il n. prot. n.22758 di protocollo, rilasciata il 11/12/2012. PRG - piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona E3: salvaguardia della trama agricola. Norme tecniche di attuazione ed indici: Sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di trasformazione; sub sistema V3 -matrice agricola a trama - "Si intende per matrice agricola a trama la zona ad attitudine agricola caratterizzata da una preponderante presenza di impianti olivicoli, sia semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali (mandorlo ecc.)". - Nei sub sistemi V3 è consentita la nuova edificazione residenziale con i f.f. mc/mq0,03; -il lotto minimo deve essere di 10.000 mq (di terreni non accorpati se non contigui). Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n.176 del 16/02/2015. Censito nel N.C.T. al: - fgl. 1 p.lla 1235, porzione AA, qualità seminativo, cl. 4, superficie catastale 12.04, R.A. €. 3,11, R.D. €. 2,80/porzione AB, qualità uliveto, cl. 4, superficie catastale 42.62, R.A. €. 5,51, R.D. €. 5,51. Derivante da Tabella di variazione del 12/12/2007 protocollo n. LE0500353 in atti dal 12/12/2007 trasmissione dati AGEA ai sensi del DL 3.10.2006 N. 262 (n.70922.1/2007). Coerenze: a Nord, con serra di proprietà, p.lla 1237; ad Ovest, con p.lla 1238; a Sud, con strada in cemento ed in terra battuta; ad Est, con p.lla 380; - fgl. 1 p.lla 1236, qualità uliveto, cl. 4, superficie catastale 2.37, R.A. €. 0,31, R.D. €. 0,31. Derivante da Tabella di variazione del 21/03/2000 protocollo n.189014 in atti dal Pag. 2 a 6 PE n. 106/2017 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce 16/07/2003 Variazione di Qualità (n.112.1/2000). Coerenze: a Nord, con p.lla 1238; a Ovest, con strada provinciale; a Sud, con p.lla 1232; a Est, con P.lla 1235; - fgl. 1 p.lla 1237, porzione AA qualità seminativo, cl. 4, superficie catastale 3.53, R.A. €. 0,91, R.D. €. 0,82 / porzione AB qualità uliveto, cl. 4, superficie catastale 1.28.67, R.A. €. 16,61, R.D. €. 16,61. Derivante da Tabella di variazione del 12/12/2007 protocollo n.LE0500354 in atti dal 12/12/2007 Trasmissione dati AGEA ai sensi del DL 3.10.2006 N.262 (n.70923.1/2007). Coerenze: a Nord, con oliveto; a Ovest, con strada provinciale; a Sud, con serra di proprietà a Ovest, con oliveto; - fgl. 1 p.lla 1238, qualità uliveto, cl. 4, superficie catastale 4.53, R.A. €. 0,58, R.D. €. 0,58. Derivante da Tabella di variazione del 21/03/2000 protocollo n.188999 in atti dal 16/07/2003 Variazione di qualità (n.113.1/2000). Coerenze: a Nord, con P.lla 1240; a Ovest, con strada provinciale; a Sud con P.lla 1236; a Est con P.lla 1237. Stato di possesso: libero. Prezzo base: €. 179.437,50 Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 134.578,50 Rilancio minimo: €. 1.000,00 Cauzione: 10% del prezzo offerto

LOTTO 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Casarano (Le) – Contrada “Caselle” al quale si giunge percorrendo la S.P.69 Casarano- Collepasso. Il terreno misura una superficie di are 64,81. Il soprassuolo è costituito da piante di olivo disposte in sesto regolare. Il terreno ricade in Zona E3: salvaguardia della trama agricola. PRG - piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona E3: salvaguardia della trama agricola. Norme tecniche di attuazione ed indici: Sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di trasformazione; sub sistema V3 -matrice agricola a trama - "Si intende per matrice agricola a trama la zona ad attitudine agricola caratterizzata da una preponderante presenza di impianti olivicoli, sia semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali (mandorlo ecc.)". - Nei sub sistemi V3 è consentita la nuova edificazione residenziale con i f.f. mc/mq0,03; -il lotto minimo deve essere di 10.000 mq (di terreni non accorpati se non contigui). Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n.176 del 16/02/2015. Censito nel N.C.T. al fgl. 1 p.lla 36, qualità uliveto, cl. 4, superficie catastale 64.81, R.A. €. 8,37, R.D. €. 8,37. Derivante da Tabella di variazione del 12/12/2007 protocollo Pag. 3 a 6 PE n. 106/2017 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce n. LE0499942 in atti dal 12/12/2007 Trasmissione dati AGEA ai sensi del DL 3.10.2006 n. 262 (N.70513.1/2007). Coerenze: a Nord, con p.lla 140; a Ovest, con p.lla 1237; a Sud, con p.lla 377; a Est con strada vicinale. Stato di possesso: libero. Prezzo base: €. 2.278,50 Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 1.710,00 Rilancio minimo: €. 1.000,00 Cauzione: 10% del prezzo offerto

Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 terreno agricolo sito in Casarano (Le) - Contrada "Caselle", al quale si giunge percorrendo la S.P. 69 Casarano- Collepasso. Il terreno misura una superficie di are 66.03. La maggior parte del perimetro del fondo è delimitato da muratura a secco, il soprassuolo è costituito da piante di olivo disposte per due filari. Il terreno ricade in Zona E3: salvaguardia della trama agricola. PRG - piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona E3: salvaguardia della trama agricola. Norme tecniche di attuazione ed indici: Sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di trasformazione; sub sistema V3 -matrice agricola a trama - "Si intende per matrice agricola a trama la zona ad attitudine agricola caratterizzata da una preponderante presenza di impianti olivicoli, sia semplici, sia consociati con altre specie arrboree da frutto tradizionali (mandorlo ecc.)". - Nei sub sistemi V3 è consentita la nuova edificazione residenziale con i f.f. mc/mq0,03; -il lotto minimo deve essere di 10.000 mq (di terreni non accorpati se non contigui). Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n.176 del 16/02/2015. Censito nel N.C.T. al fgl. 1 p.lla 355, qualità uliveto, cl. 4, superficie mq. 66.03, R.A. €. 8,53, R.D. €. 8,53. Derivante da Tabella di variazione del 12/12/2007 protocollo n.LE0500118 inn atti dal 12/12/2007 Trasmissione dati AGEA ai sensi del DL 3.10.2006 N.262 (n.70690.1/2007). Coerenze: a Nord-Est-Sud, con oliveto; a Ovest, con strada in terra battuta. Stato di possesso: libero. Prezzo base: €. 2.362,50 Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 1.772,00 Rilancio minimo: €. 1.000,00 Cauzione: 10% del prezzo offerto Pag. 4 a 6 PE n. 106/2017 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce

Lotto 4: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Casarano (Le) - Contrada "Caselle", al quale si giunge percorrendo la S.P.69 Casarano- Collepasso. Il terreno misura una superficie di are 56.37. La superficie nella zona centrale del fondo è costituito da n. 30 piante di Pino d'Aleppo, mentre sulla restante superficie sono distribuite in sesto regolare delle piante di olivo della cultivar di "Leccino". PRG - piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona E3: salvaguardia della trama agricola. Norme tecniche di attuazione ed indici: Sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di trasformazione; sub sistema V3 -matrice agricola a trama - "Si intende per matrice agricola a trama la zona ad attitudine agricola caratterizzata da una preponderante presenza di impianti olivicoli, sia semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali (mandorlo ecc.)". - Nei sub sistemi V3 è consentita la nuova edificazione residenziale con i f.f. mc/mq0,03; -il lotto minimo deve essere di 10.000 mq (di terreni non accorpati se non contigui). Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n.176 del 16/02/2015. Censito nel N.C.T. al fgl. 1 p.lla 1573, qualità uliveto, cl. 4, superficie catastale 56.37, R.A. €. 7,28, R.D. €. 7,28. Derivante da Frazionamento del 19/03/2009 protocollo n.LE0093294 in atti dal 19/03/2009 (n.93294.1/2009). Coerenze: a Nord, con P.lla 1575; a Ovest, con P.lla 1574; a Sud, con P.lla 1571; a Est, con P.lla 356. a Est, con strada provinciale. Stato di possesso: libero. Prezzo base: €. 6.328,50 Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 4.746,50 Rilancio minimo: €. 1.000,00 Cauzione: 10% del prezzo offerto SCORRANO (LE)

Lotto 6: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Scorrano ad Ovest della Masseria Tresca, al quale si giunge percorrendo da Botrugno la S.P.308. Il terreno misura una superficie di are 33.40. Sul terreno sono presenti piante di olivo dell'apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni, le piante disposte in sesto regolare. Il terreno ricade in Zona E/6 verde agricolo. PdF - piano di fabbricazione vigente, in forza di delibera P.P.T.R. approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015, l'immobile ricade in zona E/6 verde agricolo - sono consentite edificazioni a servizio dell'agricoltura con divieto di lottizzazione. Norme tecniche di attuazione ed indici: - Pag. 5 a 6 PE n. 106/2017 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce Indice di fabbricabilità (mc/mq) = 0,03 - distanza dal perimetro Edificato = circa Km.2,200 - Fabbricati = no. Censito nel N.C.T. al fgl. 36 p.lla 96, qualità uliveto, cl. 1, superficie 33.40, R.A. €. 11,21, R.D. €. 14,66. Derivante da Tabella di variazione del 15/12/2007 protocollo n. LE571395 in atti dal 15/12/2007 Trasmissione dati AGEA ai sensi del DL 3.10.2006 N.262 (n.137896.1/2007). Coerenze: a Nord-Ovest-Sud-Est, con oliveto. Stato di possesso: Libero. Prezzo base: €. 1.519,00 Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 1.139,50 Rilancio minimo: €. 1.000,00 Cauzione: 10% del prezzo offerto

Lotto 7: (in perizia lotto 7 e 8) A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Scorrano (Le) ad Ovest della Masseria Tresca, al quale si giunge percorrendo la S.P.308 da Botrugno. Il terreno misura una superficie di are 38.15. Parte del soprassuolo è investito da piante di olivo dell'apparente età compresa tra i 70 e i 90 anni, le piante disposte in sesto regolare. Il terreno ricade in Zona E/6 verde agricolo. PdF - piano di fabbricazione vigente, in forza di delibera P.P.T.R. approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015, l'immobile ricade in zona E/6 verde agricolo - sono consentite edificazioni a servizio dell'agricoltura con divieto di lottizzazione. Norme tecniche di attuazione ed indici: -Indice di fabbricabilità (mc/mq) = 0,03 - distanza dal perimetro Edificato = circa Km.2,200 - Fabbricati = no. Censito nel N.C.T. al fgl. 36 p.lla 97, porzione AA qualità uliveti, cl. 1, superficie catastale 21.80, R.A. €. 7,32, R.D. €. 9,57/ porzione AB, qualità seminativo, cl. 2, superficie catastale 16.35, R.A. €. 5,07, R.D. €. 9,28. Derivante da Tabella di variazione del 15/12/2007 protocollo n.LE0571396 in atti dal 15/12/2007 Trasmissione dati AGEA ai sensi del DL 3.10.2006 N.262 (n.137897.1/2007) Coerenze: a Nord-Sud-Est, con oliveto; a Est, con seminativo. B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Scorrano ad Ovest della Masseria Tresca, al quale si giunge percorrendo la S.P.308 da Botrugno. Il terreno misura una superficie complessiva di are 01.90. Il soprassuolo è completamente investito da vegetazione spontanea. Il terreno ricade in Zona E/6 verde agricolo. PdF - piano di fabbricazione vigente, in forza di delibera P.P.T.R. approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015, l'immobile ricade in zona E/6 verde agricolo - sono consentite edificazioni a servizio dell'agricoltura con divieto di lottizzazione. Norme Pag. 6 a 6 PE n. 106/2017 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce tecniche di attuazione ed indici: -Indice di fabbricabilità (mc/mq) = 0,03 - distanza dal perimetro Edificato = circa Km.2,200 - Fabbricati = no. Censito nel N.C.T. al fgl. 36 p.lla 101, qualità orto, cl. 3, superficie catastale 1.90, R.A. €. 1,28, R.D. €. 1,42. Coerenze: a Nord-Ovest-Est, con oliveto; a Sud, con seminativo. Stato di possesso: Libero. Prezzo base: €. 1.406,50 Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 1.055,00 Rilancio minimo: €. 1.000,00 Cauzione: 10% del prezzo offerto Data della vendita: 22/09/2021 alle ore 09.00 P.E. n. 106/2017 R.G.Es. Imm. - G.E. Dott. Pietro Errede I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del Dott. Agr. Giuseppe Giordano reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene. Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it La vendita si terrà in modalità asincrona presso lo Studio del Professionista Delegato sito in Lecce - Viale Della Libertà n. 47. Informazioni: Dott. Maurizio Renna dal lun. al ven. ore ufficio tel. 339/6364634.