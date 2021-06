N.PROC. 6464/2017

Giudice dell’esecuzione DR. ERREDE

LOTTO 1

Piena proprietà per la quota 1000/1000 di abitazione sita Maglie alla via Malta 48 (ex n. 44).

Trattasi di fabbricato autonomo, di antica costruzione. Composta da tre vani, cucina, bagno,

ripostiglio, cortile scoperto retrostante e lastrico solare. da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina,

n. 2 camere da letto, bagno, vano garage e veranda. Dal cortile si accede al ripostiglio nonché al

lastricato solare di proprietà esclusiva.

Identificato in NCEU al fgl. 20 p.lla 1792 cat A/4, classe 3, sviluppa una superficie lorda di circa

mq. 105,90.

Pratiche edilizie: Concessione edilizia in sanatoria del 128/C85 del 30/11/1998

Conformità urbanistico edilizia: Nessuna

Conformità catastale :Non vi sono difformità sostanziali, si evidenzia che il numero civico

corretto è il 48 e non il 44 riportato nella visura catastale.

Stato di possesso: Occupato.

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Nigro in Lecce alla via N.

D’Amato 2

Data della vendita: 07/9/2021 Ora: 11,00

Prezzo base: €. 41.596,87

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 31.197,65

Rilancio minimo: €. 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 31/8/2021;

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le

ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è EDICOM FINANCE SRL SU WWW.GARAVIRTUALE.IT

LOTTO 2

A- Piena proprietà per la quota 1000/1000 di locale deposito sito in Melpignano alla c.da San

Biagio. Composto da locale deposito con scoperto di pertinenza. Sviluppa una superficie lora di mq.

18,90 oltre lo scoperto di pertinenza.

Identificato in NCEU al fgl. 9 p.lla 105 cat C/2, classe 2, consistenza 15 mq. Costruzione ante 67.

B- Piena proprietà per la quota 1000/1000 di terreno agricolo in Melpignano alla c.da San Biagio.

Sperficie mq. 3853 circa. Identificato in NCT al fgl. 9 p.lla 106. Il bene ricade in zona E2.

Pratiche edilizie: Costruzione ante 67

Conformità urbanistico edilizia: Nessuna

Conformità catastale: Nessuna difformità. Il locale deposito è stato accatastato il 28/6/2011 prot.

Le0285973.

Stato di possesso: Occupato

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Nigro in Lecce alla via N.

D’Amato 2

Data della vendita: 07/9/2021 Ora: 11,00

Prezzo base: : €. 8.606,25

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc : € 6.454,68

Rilancio minimo: €. 500,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 31/8/2021;

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le

ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è EDICOM FINANCE SRL SU WWW.GARAVIRTUALE.IT

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto ING. FABIO RIZZO reperibile

sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it. che deve essere consultata dall’offerente

ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a

qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA

DI VENDITE IMMOBILIARI allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul

Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Maria Antonietta Nigro con studio in Lecce alla via N.

D’Amato n. 2 tel. 3890227858 indirizzo e-mail m.nigro@libero.it