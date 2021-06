Proc. N. 2398/2019 V.G.

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE TELEMATICA ASINCRONA

Il professionista delegato dott. Giuseppe CATALDI cell. 0833/599336 indirizzo e-mail

giuseppe@dottorecataldi.it; pec: giuseppecataldi@legalmail.it

- Visto l’ordinanza di vendita del G.D. dott. Sergio MEMMO del giorno 27.05.2021 -

visto l’art. 591 bis c.p.c.

AVVISA

che il giorno 20/09/2021 alle ore 09.00 (l’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato

subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno

successivo – 27/09/2021 - nel medesimo orario in cui è iniziata), procederà, alla vendita

telematica asincrona tramite la piattaforma del gestore Zucchetti Software Giuridico srl

www.fallcoaste.it del seguente immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza

estimativa in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c. di

cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA, SUDDIVISI IN LOTTI, E DELLA

RELATIVA “BASE DI OFFERTA”

LOTTO 1:

Piena proprietà per al quita di 1000/1000 di Abitazione. Sito in Lequile alla via Padre Diego n°

109 al piano rialzato, con annesso garage a piano seminterrato dal quale si accede da Via

Leonardo, da scivolo e spazio di manovra comune con terzi. L’appartamento in oggetto si

compone di un ingresso che si apre in un soggiorno – pranzo, un cucinino, una lavanderia, tre

camere da letto, un disimpegno, un bagno, un wc, una veranda coperta e un ampio scoperto

retrostante. Per quanto concerne il garage è realizzato con gli stessi materiali di costruzione dell’appartamento, con un’altezza media di 2,60 mt. La superficie complessiva, considerando

vani principali, garage, scoperto e balconi è di circa 182,25 mq.

Identificati al catasto fabbricati: intestatati a Lezzi Emidio, nato a Lecce il 20/11/1976, Foglio

di mappa 9 particella 1220 Subalterno 25 categoria A/3 classe 2 di 6,5 vani, rendita € 221,56;

Foglio di mappa 9 particella 1220 Subalterno 9 categoria C/6 classe 2 di 14 mq, rendita €

24,58.

CONFORMITA’ URBANISTICO – EDILIZIA:

Il fabbricato interessato è conforme a quanto autorizzato dal SUE del Comune di Lequile.

CONFORMITA’ CATASTALE:

La sagoma dell’intero corpo di fabbrica insiste sulla p.lla 1220 del Fg. 9 del Comune di

Lequile, risulta conforme, pertanto non sarà oggetto di interesse di alcun aggiornamento al

Catasto dei Terreni. La planimetria catastale riguardante l’abitazione, depositata all’Agenzia

Entrate – Territorio e distinta al Fg.9 P.lla 1220 Sub 25, risulta difforme a quanto autorizzato

con DIA n° 130 del 11/09/2007, bensì è aggiornata in data 01/04/2003 e conforme a quanto

sanato con Concessione Edilizia in Sanatoria n° 35/09/1999. Il box auto non presenta alcuna

difformità.

PRATICHE EDILIZIE:

• Concessione edilizia in sanatoria n°35 – pratica edilizia n° 03/85 rilasciata in data

09/11/1999 al Sig. Caricato Roberto Pantaleo, relativa all’esecuzione dei lavori di

“Costruzione di una civile abitazione a piano terra e successivo ampliamento con ripostiglio

e lavanderia “;

• DIA n° 130 del 11/09/2007 presentata dal Sig. Lezzi Emidio, riguardante “modifiche interne

di una civile abitazione, sita in Via Padre Diego”;

• Certificato di agibilità assente.

PREZZO BASE €. 90.000,00

RILANCIO €. 2.700,00

CAUZIONE €. 10% del prezzo base

L’offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc è pari ad €. 67.500,00. Cauzione 10 % del prezzo base.

Si precisa che in fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non

è consentito l’inserimento di importi con decimali. Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore

e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di

acquisto esclusivamente in via telematica, personalmente ovvero a mezzo di avvocato (ma solo per

persona da nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c previa registrazione alla

piattaforma www.fallcoaste.it.

Gli offerenti telematici partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito

www.fallcoaste.it.

E’ necessario quindi selezionare il bene di interesse, cliccare il bottone “Fai un’offerta” e compilare

i campi richiesti.

Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il

numero 0444 346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it.

L’offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 5°

giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell’avviso di

vendita telematica, ovvero, entro le ore 12,00 del giorno 13/09/2021.

Il Professionista Delegato

dr. Giuseppe CATALDI