PROC. N.32/12

AVVISO VENDITA GIUDIZIARIA

MINERVINO DI LECCE

LOTTO 1:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento indipendente al piano terra sito in

Minervino Di Lecce (Lecce) alla Via Fiume n.141. Composto da: ingresso, cucinino tinello,

soggiorno, disimpegno, due camere da letto, due wc ed un cortile posteriore.

Posto al piano terra rialzato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 217,60.

Prezzo base €. 33.750,00 Cauzione 10% Rilancio minimo €. 2.000,00

L’offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc è pari ad €. 25.312,00

fissa l’udienza del 14/09/2021 ore 15,00 – 15,30

Giud. Es. Dott. Pierto Errede

Info: Dott. Francesco Libertini 3283586152