N.PROC. 262/2016

Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Anna Rita Pasca

LOTTO 1:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà 1000/1000;

• tipologia: appartamento;

• comune ed indirizzo: via Maggiore Lazazzera n. 43 – 73049 Ruffano

• caratteristiche L'immobile nello stato attuale è composto da una piccola veranda coperta

prospiciente sulla strada via Maggiore Lazazzera, sopraelevata da quattro gradini rispetto alla

quota stradale; all'interno l'immobile è così suddiviso: ingresso-disimpegno, cucina, bagno, due

camere da letto, per una lorda complessiva di circa mq 96,40mq, ed un area retrostante

all'edificio scoperta di mq 253.

• eventuali pertinenze: giardino interno e seminterrato;

• condizione: occupato da terzi;

Prezzo base € 32.663,25

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 24.497,45

Rilancio minimo € 1.000,00

Cauzione 10% del prezzo base

LOTTO 2:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà 1000/1000;

• tipologia: terreno;

• comune ed indirizzo: Strada vicinale Cavalle – 73049 Ruffano

• caratteristiche terreno sito in Ruffano, strada comunale Ruffano-Montesano Salentino, superficie

complessiva di mq 585.

• eventuali pertinenze: ;

• condizione: libero;

Prezzo base € 354,40

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 265,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione 10% del prezzo base

LOTTO 3:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà 1000/1000;

• tipologia: terreno;

• comune ed indirizzo: strada comunale Ruffano-Montesano Salentino – 73049 Ruffano

• caratteristiche terreno sito in Ruffano, strada vicinale Cavalle, superficie complessiva di mq 395.

• eventuali pertinenze: ;

• condizione: libero;

Prezzo base € 525,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 393,75

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione 10% del prezzo base

LOTTO 4:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà 1000/1000;

• tipologia: terreno;

• comune ed indirizzo: Strada provinciale 71 – 73049 Ruffano

• caratteristiche terreno sito in Ruffano, strada provinciale 71, superficie complessiva di mq 1.948.

• eventuali pertinenze: ;

• condizione: libero;

Prezzo base € 1.746,75

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 1.310,10

Rilancio minimo € 200,00

Cauzione 10% del prezzo base

LOTTO 5:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà 1000/1000;

• tipologia: terreno;

• comune ed indirizzo: Strada provinciale 71 – 73049 Ruffano

• caratteristiche terreno sito in Ruffano, strada provinciale 71, superficie complessiva di mq 965.

• eventuali pertinenze: ;

• condizione: libero;

• -

Prezzo base € 864,75

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 648,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione 10% del prezzo base

LOTTO 6:

• diritto reale posto in vendita: piena proprietà 1000/1000;

• tipologia: terreno;

• comune ed indirizzo: Strada provinciale 172 – 73049 Supersano

• caratteristiche terreno sito in Supersano, strada provinciale 172, superficie complessiva di mq

2.580.

• eventuali pertinenze: ;

• condizione: libero;

• -

Prezzo base € 2.313,00

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 cpc € 1.734,75

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione 10% del prezzo base

La vendita si terrà in modalità (asincrona)

La vendita avrà luogo telematicamente innanzi al professionista delegato, il quale darà corso alle

operazioni di vendita tramite il gestore della vendita telematica Oxanet.it. Il portale sul quale avrà luogo

la vendita telematica è quello dichiarato dal Gestore e indicato nell’apposito elenco dei Gestori delle

vendite telematiche individuati dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari, che è pubblicato sul sito del

Tribunale, www.garatelematica.it.

Data della vendita: 09/09/2021 Ora: 12:00

Termine presentazione offerta:

Entro le ore 12,00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a

quello fissato nell’avviso di vendita telematica;

Termine deposito cauzione:

Il versamento della cauzione deve avvenire prima di compilare l’offerta sul PVP. L’accredito delle

somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12,00 del giorno precedente a

quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è www.garatelematica.it.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Tommaso Greci reperibile

sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve essere consultata dall’offerente ed

alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a

qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN

MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI ASINCRONE allegate all’avviso di vendita pubblicato

sui siti sopra riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia

all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Dr. Stefano D’Elia con studio in Lecce in via Pitagora n. 27

tel. 349/1927325, indirizzo e-mail stefanodelia@hotmail.com.