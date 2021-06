P.E. n. 32/2019 R.G.Es. Imm.

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA

Il professionista delegato Avv. Giuseppe Serratì, con studio in Lecce alla Via

Mazzarella, 41, Cell. 329/2094912, indirizzo e-mail studioserrati@gmail.com,

- Visto il Decreto integrativo dell’ordinanza di vendita del G.E. Dr.ssa A.R. Pasca

del giorno 27/11/2020.

- visto l’art. 591 bis cpc

AVVISA

che il giorno 17/09/2021 alle ore 09.30 (L’eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata

dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e

terminerà il quinto giorno successivo – 24/09/2021 - nel medesimo orario in cui è

iniziata),

- presso il proprio studio in Lecce alla Via Mazzarella, 41 procederà alla

vendita telematica asincrona tramite la piattaforma del gestore

1) OXANET.IT S.P.A. www.garatelematica.it

del seguente immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in

atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c. di

cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile.

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Qualora

l’aggiudicatario non lo esenti, il Custode procederà alla liberazione dell’immobile ove

esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura

sino alla approvazione del progetto di distribuzione.

LOTTO UNICO:

PIENA PROPRIETA’ 1/1 Complesso Artigianale Sito nel comune di Presicce –

Acquarica, via Provinciale 76 Presicce Specchia composto da:

A1- un corpo di fabbrica principale di mq 1015, e attiguo locale deposito di mq

115.5, ulteriore locale deposito di mq 586, locale negozio su due piani di mq 766

totali.

A2 -Terreno in agro di Presicce Consistenza: 20 are 27 centiare; Terreno in agro di

Presicce Consistenza: 2 are 49 centiare;

A3 - Terreno in agro di Presicce Consistenza: 94 are 56 centiare;

Piano Terra con unico accesso da stessa via per mezzo di ampio cancello in ferro, il

complesso risulta composto da differenti unità poste a comporre un unico lotto; Il

complesso nasce circa negli anni 60-70 con la realizzazione del primo capannone

industriale, successivamente viene realizzato in aderenza un locale deposito. Più di

recente nel 2003 viene realizzato l’ultimo corpo di fabbrica composto da un locale

commerciale che si sviluppa su due piani utilizzato per la vendita di arredi. Le

strutture così come individuate risultano circondate da 3 terreni di pertinenza, ad

ovest utilizzati come piazzale per il carico e scarico di materiale e ad est è presente

un uliveto con circa 60 piante colpite da essicamento precoce.

Sullo stesso insiste un fabbricato part 278 catastalmente graffato con la Part. 138

sub1 del quale non si è riuscito a reperire ulteriori informazioni.

Ad oggi, il locale principale risulta utilizzato solo ed esclusivamente come deposito

così come autorizzato con Pratica edilizia n.36 del 2009 che ne prevede il cambio

d’uso.

Le strutture adibite a deposito risultano in stato di scarsa manutenzione e utilizzate

solo e soltanto per rimessa attrezzatura inutilizzata, il locale commerciale che si

presenta in buono stato è attualmente utilizzato per le vendite.

PRATICHE EDILIZIE:

• Licenza Edilizia n. 942 del 03.06.1971;

• Licenza Edilizia n. 32 del 15.03.1973;

• Licenza Edilizia n.10 del 21.03.1974;

• Concessione Edilizia n. 60/2002;

• Permesso di Costruire n. 68 del 27.11.2003;

• Permesso di Costruire n.21 del 20.04.2010

Vi sono delle difformità catastali regolarizzabili. Nessuna difformità

urbanisticoedilizia.

Si precisa che ad oggi l’intero fabbricato è sprovvisto di certificato di Agibilità.

IDENTIFICATO IN CATASTO DI PRESICCE ( Le ):

A1) Catasto fabbricati:

foglio 1 particella 138 subalterno 1, categoria D7, - rendita: € 7.230,00;

foglio 1 particella 138 subalterno 2, categoria C2, - rendita: € 116,51;

foglio 1 particella 138 subalterno 3, categoria C2, - rendita: € 659,41;

foglio 1 particella 138 subalterno 4, categoria C1, - rendita: € 3.887,37

A2) Catasto terreni:

foglio 1 Particella 240; Uliveto. foglio

1 particella 242; Uliveto.

A3 ) Catasto terreni: foglio

1 Particella 106; Uliveto

STATO DI POSSESSO:

Il complesso viene utilizzato, nella sua parte destinata a negozio e bottega,

principalmente per l’esposizione e la vendita diretta al pubblico di arredi in genere.

La restante parte risulta utilizzata come deposito.

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima dell’ing. Giovanni

Errico del 06/06/2019, che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa

espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi

a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Prezzo base: € 722.532,72

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 541.899,54

Rilancio minimo: € 10.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Si precisa che in fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso

di gara non è consentito l’inserimento di importi con decimali.

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima del Ing. Giovanni

Errico del 06/06/2019, reperibile su sito www.venditepubbliche.giustizia.it e

www.oxanet.it che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale

si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e

pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto

dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in

via telematica, personalmente ovvero a mezzo di avvocato (ma solo per persona da

nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.), tramite il modulo web “Offerta

Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del

lotto in vendita presente sul portale del GESTORE DELLA VENDITA

TELEMATICA

- OXANET.IT S.P.A. www.garatelematica.it

Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile

all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle

vendite pubbliche”.

L’offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore

12,00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a

quello fissato nell’avviso di vendita telematica, ovvero, entro le ore 12,00 del giorno

10/09/2021, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa

di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero

della Giustizia.

Il Professionista Delegato

Avv. Giuseppe Serratì