P.E. n.314/17 R.G.Es. Imm.

G.E. Dott. S. Memmo vendita telematica asincrona del 13/20.09.21 ore 13,00 tramite la piattaforma

del gestore ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA, www.astetelematiche.it

LOTTO UNICO Piena propr. 1000/1000 opif. ind. in Corigliano D’Otranto (Le) P.zza

Vittoria N.24-27 – Via Cutrofiano. Acc. da Via Padulana e Via Cutrofiano. Da Via Padulana:

zona scop. ed uff. al P.T e 1° P, centrale term., loc. impacch., loc. sped., loc. silos, altri loc.

dep.. Da via Cutrofiano: loc. impacch., loc. silos, 2 loc. dep. Da scala inter. si acc. ai locali 1°

P. ove ubic. imp. essicc., lavatrafile e loc. dep. Cop. volta stella con fen. Infiltr.; zone crollo

solaio. Camino ind. opif. in pietra anni ’40, alt. 20 mt, les. strutt.. Sup. lor. compl. mq 3934.

Cat. Fl. 22, mapp.1, sub.1 (graff. sub.3), cat. coll., P. T-1-2.

Piena propr. 1000/1000 opif. Ind. in Corigliano D’Otranto (LE) P.zza Vittoria 24-27 - Via

Cutrofiano. Composto: loc. dep. con serv. igien., con acc. Via Cutrofiano. Sup. lor. compl.

mq 520. Cat. FL.22, mapp. 1, sub.2, cat. coll., P.T. Diff. Urb.: tett. eternit dem. e smal. Diff.

Cat.: plan. Cat. sub.1 diff., sanab. con prat Docfa. Prat. Ed.: P.E. N.162/88, ag. 24/10/1989

N. prot. 7770.

Pr. B. €. 247.219,00

Off. min. €.185.415,00

Ril. €. 3.000,00

Cauz. 10% offer.

Present. Off.: 06.09.21

bonif. cauz. c/c “ASTE GIUDIZIARIE INLINE SPA” IBAN: IT93B0326822300052849400440.

Off. telem. PEC ( offertapvp.dgsia@giustiziacert.it ) su mod. web “Offerta Telematica” Ministero

Giustizia da link sito Gestore Vendita.

Relaz. stima Geom. Stefano Esposito ed info su sito www.venditepubbliche.giustizia.it e

www.oxanet.it .

Per inf. Avv. Anna Gentile – Lecce Via Di Pettorano N.11 0832-492179; 338/7079547.