N.PROC. 330 /2019

Giudice dell’esecuzione Dott. Alessandro Silvestrini

LOTTO 1 Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale autorimessa sito in Novoli Via Giacomo Matteotti

n.5

Nel C.F. del Comune di Novoli Foglio 11, P.lla 1518, Sub. 1 e Sub. 2 (graffate), Categ. C/6, Cl. 3, Superf. Cat. mq 49,

Rendita EUR 83,67;

Conformità urbanistico-edilizia: NON CONFORME

Conformità catastale: NON CONFORME

Pratiche Edilizie: Autorizzazione del 9/10/1965 (P.E. n. 117/65).

Stato di possesso: occupato sine titulo

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Paola Chiriatti in Lecce alla via

Zanardelli n.4

Data della vendita: 14/09/2021 Ore: 15.30

Prezzo base: €. 10.500,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 7.875,00

Rilancio minimo: €.800,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2021;

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12,00 del

giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è NEPRIX S.r.l. (Già IT AUCTION s.r.l. )

LOTTO 2

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione tipo popolare indipendente di vecchia costruzione sita in

Novoli alla Via Lecce n. 45.

Nel NCEU del Comune di Novoli, Foglio 11, p.lla 1514, Categ. A/4, cl. 1, Vani 3, Superf. Cat. mq 58, Rendita EUR

82,12 e Foglio 11, p.lla 1515, Categ. A/5, Cl. 1, Vani 3 Superf. Catast. mq 57, Rendita EUR 69,72;

Conformità urbanistico-edilizia: NON CONFORME da acquisire a mezzo pratica edilizia per accertamento di

conformità.

Conformità catastale: NON CONFORME.

Pratiche Edilizie: Presso U.T.C. del Comune di Novoli non esiste un fascicolo tecnico relativo all’abitazione (ante

1942) né alla realizzazione ante 1967 delle superfetazioni.

Stato di possesso: occupato in virtù di contratto di locazione

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Paola Chiriatti in Lecce alla via

Zanardelli n. 4 N.

Data della vendita: 14/09/2021 Ora: 15,30

Prezzo base: €. 38.025,00

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 28.518,75

Rilancio minimo: €. 2.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2021;

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore 12,00 del

giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è NEPRIX S.r.l. (Già IT AUCTION s.r.l.)

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Giovanni De Rinaldis reperibile sui siti

www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it. che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa

espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI

VENDITE IMMOBILIARI allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra riportati e sul Portale delle

Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Paola Chiriatti con studio in Lecce alla via Zanardelli n. 4 tel. 0832-

230039 indirizzo e-mail: paola.chiriatti@clio.it