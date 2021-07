ESEC. IMM. N. 533/15 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

G.E. Dott.ssa Laura Fazio. - Vendita senza incanto asincrona telematica: 22/09/2021 ore 18:00.

Lotto 1 - Comune di Santeramo in Colle (BA) Via Salvo D'Acquisto 19,23 e 29 Piena prop. di immobile composto da laboratorio e rimessa comunicanti dall'interno. Libero. Prezzo base: Euro 85.303,00 (Offerta minima Euro 63.977,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00Vendita partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetrasparenti.fallcoaste.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara, che terminerà il 29/09/2021 ore 18:00 salvo eventuali prolungamenti.

Deposito offerte entro le ore 12:00 del 15/09/2021 tramite indirizzo PEC del ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario Avv. Giuseppe Grande, tel/fax 0805237263 - e-mail avvocatogrande@gmail.com. su www.tribunale.bari.giustizia.it, www.giustizia.bari.it e www.astegiudiziarie.it (A393751).