FALL. N. 89/17 R.F.

G.D. Dott.ssa Paola Cesaroni. Vendita senza incanto: 07/09/2021 ore 10:30.

Lotto Unico - Comune di Altamura (BA) Contrada Graviscella Compendio aziendale, avente ad oggetto l'esercizio delle attività di estrazione, frantumazione e vendita di pietra calcarea e dolomitica ed in genere di prodotti del sottosuolo di qualsiasi natura, composto da terreni, fabbricati e comprensivo di beni mobili, oltre macchinari ed attrezzature; il tutto come meglio descritto nella perizia. Il ramo di azienda oggetto di vendita è attualmente affittato ad altra società in forza di contratto opponibili alla procedura concorsuale sino al 31/05/2024.

Prezzo base: Euro 468.600,00 (Offerta Minima Euro 468.600,00) in caso di gara aumento minimo Euro 15.000,00.

Vendita innanzi al professionista delegato alla vendita Not. Gaetano Lonero presso lo studio in Altamura, Via Scipione Ronchetti, 15.

Deposito offerte entro le ore 12:00 del 06/09/2021 presso il suddetto studio.

Maggiori info presso il curatore Avv. Enrica Triggiani tel 080 5218964, e-mail: enricatriggiani@gmail.com, su www.tribunale.bari.giustizia.it, www.giustizia.bari.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A2816553).