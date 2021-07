FALLIMENTO N. 14276/2002

GIUDICE DELEGATO DR.SSA ROSANNA ANGARANO

CURATORE AVV. ANGELA PELLICCIARI

Avv. Angela Pellicciari - vendita tramite gara competitiva, a mezzo del soggetto specializzato Edicom Servizi Srl, a partire dal 06 settembre 2021 ore 12.00 sino al 16 settembre 2021 ore 12.00 accessibile dal portale www.doauction.it.

LOTTO 1: in Bari, via Curatore del Carmine n. 5, opificio industriale con terreno di pertinenza, fg. 65 p.lla 135 sub 1, piano seminterrato e piano terra.

Prezzo base Euro 180.000,00. Offerta minima Euro 135.000,00. Rilancio minimo Euro 4.000,00.

LOTTO 2: in Bari, via Curatore del Carmine n. 5, abitazione con pertinenziale terreno, fg. 65 p.lla 135 sub 2, piano terra e primo piano.

Prezzo base Euro 120.000,00. Offerta minima Euro 90.000,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00.

Per partecipare alla vendita occorre registrarsi sul portale www.doauction.it, previo versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Visite e informazioni previo contatto con il Curatore Avv. Angela Pellicciari (tel. 080.5275975, mail pellicciari.angela@gmail.com); www.asteannunci.it; www.doauction.it