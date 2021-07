FALLIMENTO N. 12008/95

GIUDICE DELEGATO DR.SSA PAOLA CESARONI

CURATORE AVV. GIOVANNI GRIMALDI

Vendita senza incanto 09 settembre 2021 ore 12.00 presso Sezione Fallimentare, quinto piano, Tribunale Bari. Immobili in LOCOROTONDO:

LOTTO 1: villa di mq. 135 catastali con suolo alberato circostante di mq. 6.183; fg. 28 p.lla 206. Prezzo base Euro 98.929,69. Offerta minima Euro 75.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00.

LOTTO 2: villino indipendente facente parte di un edificio trifamilare, con pertinenziale giardino di mq. 1.800 circa; fg. 28 p.lla 204.

Prezzo base Euro 20.250,00. Offerta minima Euro 16.000,00. Rilancio minimo Euro 500,00.

Depositare domanda di partecipazione in bollo in Cancelleria Fallimentare entro le ore 13.00 del giorno precedente la vendita, unitamente ad assegno circolare non trasferibile di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato a Curatela Fallimentare n. 12008/1995. Informazioni in Cancelleria; www.asteannunci.it