Taranto, in giro di notte con una pistola: 22enne arrestato dai carabinieri

TARANTO - I carabinieri di Taranto, nel corso di un servizio di pattugliamento nel quartiere Tamburi, hanno notato un giovane camminare a piedi con atteggiamento sospetto, in quanto una volta accortosi di essere seguito si è liberato di un oggetto gettandolo a terra e dandosi alla fuga a piedi. I militari hanno scoperto che si trattava di una pistola scacciacani, con la canna e il sistema di alimentazione opportunamente modificati al punto tale da trasformarla in una vera pistola calibro 6.35 in grado di esplodere colpi, completa di un caricatore con relativo munizionamento. Il tarantino classe 2000 è stato anche perquisito a casa: aveva 3 bossoli calibro 9x21. Tutto è stato sequestrato e il giovane posto ai domiciliari.