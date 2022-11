TARANTO - Il Centro Addestramento Aeronavale compie 50 anni di attività e per celebrare la ricorrenza martedì (alle ore 12) si svolgerà una cerimonia con il comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, da cui Maricentadd dipende direttamente sul piano operativo e amministrativo.

Il Centro nacque dall’esigenza di creare una nuova, flessibile e più efficiente struttura organizzativa capace di formare ed addestrare tutto il personale da impiegare a bordo delle unità navali della Marina. È prevista la partecipazione di autorità militari, civili e religiose, oltre ad autorevoli rappresentanti di aziende del settore Difesa e Aerospazio, da sempre legate alla Marina Militare e al Centro sia per la preparazione e certificazione del personale all’impiego degli impianti e apparati di bordo sia per la realizzazione dei sistemi di simulazione e apprendimento utilizzati per l’addestramento.

La cerimonia sarà preceduta da un momento di approfondimento storico e tecnico che si svolgerà, tra le ore 9.30 e le 11.30, presso l’aula magna della Scuola Sottufficiali della Marina Militare (Mariscuola) preceduto dal saluto del sindaco Rinaldo Melucci e del Prefetto Demetrio Martino e articolato in una serie di interventi da parte di personalità a vario titolo connesse con il Centro Addestramento e con la città di Taranto, tra cui Mina Chirico, presidente Associazione Orizzonte Cultura 2.0, gli ammiragli Binelli Mantelli e Francesco Ricci, rispettivamente Capo di Stato Maggiore della Difesa emerito e Comandante di Maricentadd nel periodo 8 agosto 1997-6 gennaio 2001, Lorenzo Mariani, amministratore delegato di MBDA Italia e l’Ingegner Gabriele Pieralli, Capo Divisione Elettronica di Leonardo Spa.

Inoltre, collegati in videoconferenza dalle rispettive sedi, parteciperanno all’evento rappresentanti del Centro di Geopolitica e Strategia Marittima (Cesmar), il Centro Studi Internazionali (Cesi) e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi).

Il Centro Addestramento Aeronavale della Marina Militare fu fondato nel 1972 dalla fusione dei vari “Centri di Addestramento Specialistici”, istituiti dopo la II Guerra Mondiale. Dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e svolge principalmente i compiti di formazione tecnica specialistica di tutti gli Ufficiali, i Sottufficiali, i Graduati e il personale di Truppa destinati al servizio a bordo delle Unità Navali Addestramento individuale avanzato specialistico nell’impiego di impianti e sistemi navali. Si occupa inoltre di addestramento di team e collettivo a favore degli equipaggi delle unità e degli aeromobili

Queste attività consentono di svolgere anche la funzione di centro per il controllo di qualità del “prodotto operativo” della Marina Militare.