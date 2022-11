Taranto, nel quartiere Italia marciapiedi ricoperti di insetticida

TARANTO - La Polizia Locale di Taranto ha effettuato un controllo straordinario nel quartiere Italia, in particolare in via Puglia, dove è stata riscontrata in più punti la presenza di una strana polvere bianca distribuita sul marciapiede, con ogni probabilità un insetticida.

«Abbiamo provveduto a rilevarne un campione - ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci - per consentire all’Asl di stabilirne la nocività e, nel caso, procederemo con la denuncia contro ignoti. L'insetticida abbandonato in maniera indiscriminata, infatti, può essere molto pericoloso per gli animali domestici che, ignari della sua natura, possono venire a contatto con esso con gravi conseguenze. Invitiamo i cittadini, quindi, ad astenersi da un uso improprio di queste sostanze che può avere dei risvolti penali».

Qualcuno, con ogni probabilità per la presenza molesta di blatte o altri insetti, ha pensato bene di risolvere il problema con il classico sistema «fai da te» non rendendosi conto della pericolosità del gesto. I regolamenti comunali sull'igiene urbana, infatti, vietano la diffusione di queste sostanze, che devono essere gestite solo da personale autorizzato e in aree circoscritte.

Le aree interessate sono state ripulite dal personale di Kyma Ambiente-Amiu, l’azienda partecipata per l'igiene urbana.