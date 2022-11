Taranto, costi delle bollette triplicati per gli ospedali della Asl

TARANTO - Crisi energetica nelle strutture ospedaliere. Campo libero a tutte le possibili forme di risparmio energetico. È questo il monito che giunge dalla direzione strategica dell’Asl di Taranto a tutti i dipendenti ora che il consumo energetico pesa sempre di più. Per la spesa elettrica nel 2021 sono stati investiti 4 milioni di euro, ma a causa degli aumenti diffusi, la nuova cifra da mettere in conto e spostare per il 2022, è di 12 milioni. A conti fatti, l’aumento è pari al triplo. Un caro bollette che mette sotto pressione l’Asl di Taranto per i problemi posti dall’inflazione, in particolare dall’aumento dei prezzi dell’energia. E se il motto “prevenire è meglio che curare” è caro ai medici, tanto vale anche per lavorare in previsione del raggiungimento dell’autosufficienza energetica.

«In quest’ottica – precisa il responsabile dell’area gestione tecnica della Asl, Paolo Moschettini – stiamo predisponendo i lavori al nuovo Ospedale, al San Cataldo. Abbiamo infatti progettato e definito che tutti i parcheggi dei dipendenti, circa sei ettari, vengano coperti da pensiline, sulle quali verranno posizionati i pannelli solari. Questo accompagnato dall’installazione di due cogeneratori che, producendo riscaldamento, soddisfano anche la produzione di energia elettrica». Il rifornimento energetico, privo di risorse autonome, mette in crisi il sistema. Conclusa la pandemia che ha toccato i nervi scoperti della sanità, si apre una nuova parentesi di dimensioni altrettanto gravi. Malati e anziani non possono essere lasciati al freddo né si possono ridurre gli atti diagnostico-terapeutici e assistenziali che prevedono dispendio energetico. Organizzare le strutture sanitarie perché sappiano affrontare le emergenze senza che queste vengano percepite come tali, destabilizzando la quotidianità, è la via maestra. Un altro aspetto con il quale bisogna fare i conti in via programmatica è quello economico, intendendo per questo, la previsione delle spese correnti e degli investimenti necessari per affrontare il futuro nelle sue dimensioni complesse (rinnovo delle attrezzature, manutenzione degli edifici, adozione di procedure, come indicato dal progresso scientifico, formazione innovativa degli operatori). È necessario costruire piani di spesa che privilegino il futuro rispetto all’immediato. Queste considerazioni vanno a braccetto con l’esigenza di una maggiore formazione civile dei cittadini, dipendenti o meno dell’Asl, chiamati ad assumersi la loro responsabilità nella gestione del presente, che inevitabilmente ha una ricaduta per il futuro. Da qui il monito della dirigenza Asl perché, riducendo gli sprechi ove possibile, si diventa cittadini più generosi verso se stessi e verso gli altri, agendo attraverso piccole azioni quotidiane nella più ampia prospettiva del bene comune. E, come ha sottolineato il presidente della Repubblica Mattarella, il risparmio, ad oggi è il motore della coesione sociale.

Tornando all’Asl di Taranto, al fine di ridurre i consumi, è il direttore Moschettini a precisare che «vi sono in corso due importanti interventi di efficientamento energetico che riguardano il presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati e quello di Martina Franca. Entrambi concernono il rivestimento a cappotto delle facciate, la sostituzione di infissi più performanti dal punto di vista della coibentazione termica e l’installazione di pannelli solari sulle coperture dei presidi. Opere che, una volta concluse, concorreranno a ridisegnare anche esteticamente la facciata».