Amiu, parcelle d’oro: a Taranto scatta l’inchiesta

Parcelle d’oro, decreti ingiuntivi e ora anche un’inchiesta penale. La battaglia tra Amiu Kyma Ambiente e due ex consulenti della società partecipa dal Comune di Taranto è finita sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri che stanno indagando su un’ipotesi di truffa ai danni dell’azienda. Ieri mattina i militari sono piombati nella sede della partecipata comunale per notificare un avviso di esibizione documentale firmato dal sostituto procuratore della Repubblica Lucia Isceri. Per tutta la giornata i militari sono stati nella sede dell’azienda a visionare una serie di carte e una parte delle quali è stata poi trasferita nella caserma di via Scoglio del Tonno.

Stano a quanto risulta alla Gazzetta, l’inchiesta sarebbe partita diversi mesi fa dalla denuncia presentata dal presidente di Amiu, Giampiero Mancarelli, e riguarderebbe due professionisti tarantini che per anni hanno rivestito il ruolo di consulenti dell’Amiu. In particolare sotto i riflettori sarebbero finite le loro parcelle, che secondo quanto trapelato, sarebbero cresciute a dismisura col passare degli anni. Tutto sarebbe cominciato con il loro ingresso nell’Amiu avvenuto durante le vecchie amministrazioni comunali guidate da Ippazio Stefano: l’accordo con l’azienda sarebbe successivamente stata rinnovata, ma i compensi, fissati inizialmente intorno a una cifra di 24mila euro all’anno, sarebbero lievitati fino a raggiungere cifre particolarmente importanti. I nuovi accordi, infatti, avrebbero riconosciuto ai due compensi per ogni singola pratica disbrigata e non più forfettario omnicomprensivo. Quando alla guida della società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Taranto si è insediato Mancarelli, però, quelle parcelle sarebbero da subito apparse sospette al punto che lo stesso Mancarelli avrebbe pian piano ridimensionato le loro funzioni fino a estrometterli completamente dall’azienda. A quel punto, però, i due consulenti avrebbero presentato un conto milionario che ha messo in seria difficoltà le casse dell’Amiu: secondo quanto appreso dalla Gazzetta i due avrebbe avviato un’azione civile chiedendo un arretrato di circa 700mila euro a testa. Il tribunale civile, al termine del procedimento avrebbe accolto le loro richieste ed è a quel punto che Mancarelli si sarebbe rivolto alla magistratura penale ipotizzando il reato di truffa ai danni dell’Amiu. L’inchiesta condotta dai Guardia di finanza di Taranto già il 28 settembre scorso aveva portato i militari negli uffici dell’Amiu per acquisire i documenti: ieri mattina, però, le fiamme gialle sono tornate negli uffici della società partecipata per ottenere nuovi atti. L’analisi di quei documenti ora potrà fornire una visione più chiara della vicenda e i militari dovranno infine fornire un’informativa al pubblico ministero Isceri per valutare eventuali responsabilità penali di coloro che sono coinvolti nella vicenda.