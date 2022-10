Massafra celebra con un concerto in chiesa l’organo restaurato

MASSAFRA - Saranno le musiche di Mozart, Bach, Vivaldi e Dupré, eseguite da Gian Vito Tannoia, a collaudare ufficialmente l’organo Inzoli del Duomo di Massafra, di recente sottoposto ad interventi di restauro.

Il concerto inaugurale si terrà domenica, alle 20, nella chiesa di San Lorenzo, alla presenza dei restauratori Giovanni Rega e Pierfrancesco Pagliarulo che illustreranno i lavori eseguiti.

«L’organo Inzoli-Bonizzi - spiega Tannoia, concertista internazionale e docente di Pratica organistica e Fisarmonica classica al conservatorio “Duni” di Matera - fu costruito per il Duomo di Massafra nel 1932 ed inaugurato nel 1933 da padre Virgilio Guidi (organista del Santuario della Verna). Lo strumento era costituito da doppia tastiera di 58 note e pedaliera di 27, composto da 1102 canne».

E precisa: «Non trovano riscontro di alcun tipo gli aneddoti che narrano una improbabile provenienza dalle Cattedrali di Tursi o di Melfi, peraltro già dotati di pregevoli organi storici: gli archivi e gli studiosi di storia locale lo smentiscono con certezza». Dagli studi di Tannoia emerge che «gravemente erronea è anche l’attribuzione della data di costruzione nel 1902, che non terrebbe conto delle caratteristiche organologiche posteriori al Congresso di Trento del 1930. Inoltre, la conferma si può derivare dalla preferenza del somiere “a pistoni” (scomparto che riceve l’aria dai mantici e la distribuisce alle canne) invece di quello “a vento” utilizzato sino al 1912. La cassa fu appositamente costruita a Massafra dall’ebanista Vito Tannoia (1906-1995) insieme ai canali dei Bassi e alle tavole lignee delle canne del pedale. L’originaria composizione fonica dell’organo sfruttava le migliori risorse del periodo “ceciliano”: i registri di 8 piedi Viola, Unda maris, Violoncello, integrate da elementi “romantici” come la cassa espressiva (II tastiera). Preziosa la presenza del Coro di viole o Violinzoli, brevettato dallo stesso Inzoli. Il prospetto si presenta intatto di 51 canne in tre campate. Troviamo la basseria del Principale 8 piedi (sinistra), canne finte (centrale), canne vere ma non suonanti (destra)».

Degli anni Settanta, gli iniziali lavori di manutenzione. «Nel 1971 - illustra Tannoia - il primo intervento di revisione (Bonizzi) vide la sostituzione della pedaliera e il ripristino della pressione d’aria e della fonica, mentre nel 1987 (Chichi) si provvide a un rifacimento strutturale con ampliamento. Dell’organo Inzoli rimasero la maggior parte delle canne, la cassa e un telaio a sinistra del Grand’organo. Fu sostituita la consolle pneumatica con una a trasmissione elettrica (attuale), posizionata non più in cantoria, ma a lato del presbiterio. L’inaugurazione fu affidata a padre Ermanno Schifone, docente di organo».

Per finire agli anni Duemila. «Nel 2019 - prosegue - ulteriori lavori di manutenzione e ampliamento sono stati affidati alla ditta Rega, coadiuvato dall’organaro Pagliarulo. L’organo è attualmente composto da 1725 canne, comprese le 12 di ampliamento del Fagotto 16 piedi al pedale, ormai riqualificato esteticamente e dotato di centralino cablato con trasmissione elettronica rinnovata. I somieri funzionano sempre in modalità pneumatica, come nel 1932, salvo il nuovo somierino del Fagotto e quello del Violoncello. Il lavoro di intonazione (timbro delle canne) è stato egregio - afferma Tannoia -. Anche la cassa espressiva - conclude - è stata modificata, applicando un meccanismo di regolazione delle griglie che permette un maggiore spettro nella dinamica delle sonorità».