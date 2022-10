Ex Ilva, slitta ancora avvio corsi di formazione per cassintegrati

TARANTO - «Ci era stata garantita la partenza dei corsi entro settembre/ottobre, ma la realtà è ben diversa. Abbiamo appreso durante l’odierno incontro dalla stessa Regione che l’iter è ancora in fase di verifica e dovremmo auspicare, salvo nuove marce indietro rispetto agli impegni presi, che possano partire nel primo semestre del 2023. Registriamo ancora una volta un profondo senso di delusione». Lo affermano le segreterie provinciali Fim, Fiom e Uilm di Taranto dopo un incontro nella sede della Regione Puglia con il presidente della Task Force regionale per l’occupazione Leo Caroli e i tecnici dello stesso ente in merito all’avviso regionale del 2019 per la «formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi». Si tratta di corsi formazione professionale che dovrebbero coinvolgere i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, in Cigs dall’1 novembre 2018.

«Oltre ad aver contestato fermamente - osservano le sigle metalmeccaniche - l’atteggiamento poco serio dei rappresentanti politici, in riferimento agli impegni nuovamente disattesi, abbiamo preteso una accelerazione sui tempi è una revisione dell’indennità e del montante di ore pro capite. Abbiamo inoltre preteso di programmare un nuovo incontro con l’assessore al Lavoro Sebastiano Leo (assente quest’oggi) nell’arco dei prossimi 15 giorni e, nello stesso tempo calendarizzarne un altro con la Task Force entro i prossimi 30 giorni, al fine di verificare ogni novità».