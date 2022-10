Vittoria, prima donna in moto, vanto dell’Arma e di Laterza

LATERZA - La notizia, lanciata giovedì scorso dalla pagina Facebook ufficiale del Comune, si è diffusa in paese in un lampo, subito dopo la sua pubblicazione social, nella sezione dedicata ai «Laertini che ci fanno onore»: in poche ore più di mille like, centinaia di commenti entusiasti, condivisioni a decine. Era rimbalzata dal lontano Trentino Alto Adige, affiancata dalla meraviglia che solitamente accompagna l’inedito, il mai visto prima: Vittoria Sciscio, laertina nata a Bari il 30 marzo 1989, carabiniere scelto in forza al Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, fa parte - unica rappresentante femminile - della task force (circa 50 militari specializzati) chiamata a operare, con compiti di controllo, sui tornanti dei passi dolomitici e sulle strade dei fondovalle, a bordo di potenti due ruote come la Ducati Multistrada 1200, l’Aprilia Caponord 1200, la Yamaha Tracer 900.

L’inedito, si diceva: la dinamica trentatreenne laertina è stata, novità assoluta, appunto, l’unica donna carabiniere a frequentare il supercorso organizzato in Trentino dal Comando generale dell’Arma, in intesa con la Federazione motociclistica italiana, per la guida sicura in moto, anche in condizioni di emergenza. Tre giorni intensi, fra teoria e pratica (anche guide in situazioni estreme) per potenziare, integrare e ampliare quanto già appreso e maturato in precedenti attività svolte con la Radiomobile. Per Vittoria Sciscio una nuova, consapevole “sfida”, in perfetta sintonia con le motivazioni, fatte di tenacia, passione e intraprendenza, che hanno fin qui accompagnato le sue scelte, professionali e di vita.

Scelte ponderate, volute, decise: quattro anni nell’Esercito a Roma, subito dopo il superamento del concorso per carabinieri e un anno di scuola-allievi, sempre a Roma, poi altri sette in forza alla stazione di Carisolo, un migliaio di abitanti in provincia di Trento, in Val Rendena, e infine, nel giugno scorso, l’assegnazione al Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Riva del Garda. Pochi mesi, gli ultimi, per «abbracciare», in un colpo solo, moto, casco e supercorso. «In motocicletta, perché no?» si è chiesta prima dell’adesione - lei che ha già guidato pullman e camion -, stupendosi per la meraviglia suscitata da una donna carabiniere che decide di inforcare, per servizio, una due ruote. Donna carabiniere e centauro, ma non solo, però: anche moglie di carabiniere. Lei in servizio a Riva, lui ad Arco, pure in provincia di Trento, entrambi genitori di un bimbo di due anni e mezzo.

Così, mentre il sindaco di Laterza Franco Frigiola, si «congratula», a nome dell’intera comunità, «con la concittadina», prima donna carabiniere motociclista sui tornanti del Trentino Alto Adige, l’interessata, da sempre animata e sospinta dalla volontà di «mettersi a disposizione delle persone e della comunità, ogni giorno», raccoglie ed esprime gratitudine. «Cerco, nel mio piccolo, di rappresentare con orgoglio l’istituzione di cui faccio parte, grazie di cuore», scrive Vittoria Sciscio, commentando il post municipale. E più giù, «scrollando» sul monitor, c’è chi le chiede: «Mi fai un autografo sul serbatoio della Guzzi?».