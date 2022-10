Martina Franca, l’eroe che salvò la piccola Melania

MARTINA FRANCA - Ha continuato il massaggio cardiaco per circa dieci minuti, quando le speranze sembravano ormai svanite. Si è fermato solo quando ha sentito il respiro della bambina. «Come un sibilo» racconta oggi, a due mesi da quella «esperienza forte, che mi porterò sempre con me».

Giuseppe Prete è di Martina Franca ed è un militare della Guardia Costiera di Termoli, ma soprattutto è l’angelo custode della piccola Melania, una bimba di 5 anni, viva grazie a lui e al suo gesto.

Lui non vuole considerarsi un eroe, ma la famiglia della bambina ha scritto una lettera di ringraziamento al comando generale della Guardia Costiera.

I fatti risalgono allo scorso 31 luglio, quando la famiglia della bambina stava festeggiando un compleanno presso un locale nel comune di Crispiano in provincia di Taranto. Nella struttura c’è anche una piscina e la bambina, visto il caldo, decide di fare un bagno nell’ampia vasca.

A un certo punto la piccola non riesce a tornare in superficie e così il papà, accortosi di quanto stava accadendo, non ci ha pensato due volte a tuffarsi per tirare fuori dalla vasca la bambina, rimasta priva di sensi e in assenza di respiro.

Una situazione che immediatamente è apparsa disperata tra il panico dei genitori e dei parenti presenti, ma nelle immediate vicinanze Giuseppe Prete, da 15 anni in servizio alla Capitaneria di porto di Termoli a bordo della motovedetta per i soccorsi in mare, in congedo in Puglia e anche lui nella struttura per festeggiare un compleanno di un suo parente.

Giuseppe è preparato in materia di pronto soccorso e prima emergenza, ma mai si sarebbe aspettato di doversi trovare in una situazione del genere. Immediatamente si è messo all’opera per cercare di rianimare la bambina, effettuando un massaggio cardiaco lungo circa dieci minuti. Più passavano i minuti e più il rischio che la mancanza di ossigeno al cervello potesse causare danni irreversibili alla bimba era alto. Poi finalmente è arrivato il tanto atteso sibilo e la fame d’aria, che è proprio il segnale evidente della ripresa del respiro. All’arrivo dei sanitari del 118 la situazione si era stabilizzata, poi la piccola è stata trasferita presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Dopo un giorno e mezzo la bambina ha ripreso conoscenza e dopo una decina di giorni è tornata a casa, per fortuna senza conseguenze. «Adesso ci sentiamo con la famiglia ogni tanto, mi hanno ringraziato con una serata insieme e una targa - ha detto Giuseppe - chiunque dei miei colleghi avrebbe fatto lo stesso». Il primo giorno di scuola i genitori della piccola hanno inviato a Giuseppe un messaggio commovente «Se oggi possiamo festeggiare questi eventi belli, come il primo giorno di scuola, questo lo dobbiamo a te. Grazie Giuseppe, ti saremo riconoscenti per tutta la vita».

Il militare spiega il suo gesto «per me è stato normale, non ho pensato a nulla quando ho visto la bambina a terra priva di conoscenza. Ho pensato ai miei figli e ho fatto quello che andava fatto. Sono stati i dieci minuti più lunghi e tragici della mia vita, per fortuna oggi siamo qui e possiamo raccontarlo. Quella bambina ha la stessa età di mia figlia».

È motivo di orgoglio - ha commentato il neo comandante della Capitaneria di Termoli, il Capitano di Fregata Sergio Mostacci - «sapere di avere personale così altruista. Questo ci dice anche che quanto stiamo facendo con l’addestramento va nella direzione giusta ed è uno stimolo in più».